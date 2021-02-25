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Председатель Госдумы РФ: Мудрый народ Кыргызстана сделал свой выбор

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- Мария Стрельцова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в г. Москва встретился с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. Как сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия, в том числе о роли межпарламентского сотрудничества в углублении отношений Кыргызстана и России.

Вячеслав Володин поприветствовал Садыра Жапарова и выразил уверенность в том, что его визит позволит придать импульс двусторонним отношениям, в том числе и между парламентами двух стран.

Он еще раз поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента страны, отметив, что выборный процесс прошел конкурентно и прозрачно.

Вячеслав Володин особо отметил, что Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами, в связи с чем крайне важно развивать диалог не только на межпарламентских площадках, но и в рамках профильных комитетов двух парламентов.

Касаясь референдума по выбору формы правления в Кыргызстане, Председатель Государственной Думы подчеркнул, что мудрый народ страны сделал свой выбор. Также с удовлетворением отметил, что в проекте Основного закона сохраняется официальный статус русского языка.

Он напомнил, что граждане тех стран, где русский язык изучается и является языком официального общения, получают ряд льгот на территории России, поэтому данные возможности доступны для граждан Кыргызстана и Беларуси.

Вячеслав Володин еще раз подчеркнул, что есть возможность реализовать потенциал между странами в самых разных сферах и выразил уверенность в том, что это будет происходить более динамично после сегодняшней встречи.

Президент Садыр Жапаров отметил, что кыргызско-российские отношения на протяжении всей современной истории, безусловно, имеют большие перспективы углубления по всем направлениям взаимодействия.

Он добавил, что ни одна из сторон никогда не подвергала сомнению взаимовыгодное и доверительное союзничество и стратегическое партнерство.

Садыр Жапаров выразил благодарность Вячеславу Володину за активную поддержку со стороны российских парламентариев в международном мониторинге за ходом подготовки и проведения досрочных президентских выборов в Кыргызстане.

Глава государства выразил уверенность в том, что межпарламентский диалог двух стран является эффективным и придает дополнительный импульс развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Президент Садыр Жапаров отметил важность консолидации усилий парламентов двух стран в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в том числе вирусными, а также международным терроризмом и экстремизмом, совместных действиях по обеспечению безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/397757
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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