Армия Армении потребовала отставки Пашиняна

Армия Армении требует отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, заявил Главный штаб ВС страны. Поводом для протеста военных стало решение об отставке первого замначальника Главного штаба Тиграна Хачатряна. Пашинян уже расценил это заявление военных как попытку переворота.

В заявлении говорилтся, что военачальника сняли с должности "по недальновидным и необоснованным причинам" и это кадровое решение было принято "без учета национальных и государственных интересов Армении", а только на основе "личных и амбициозных чувств". Главный штаб назвал это решение "антигосударственным и безответственным" "в тяжелых для страны условиях".

Военные считают, что Пашинян и правительство больше "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

"ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако все имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину", - говорится в заявлении Главного штаба.

В нем также говорится, что "неэффективное управление действующего правительства и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань катастрофы".

Заявление подписал начальник Главного штаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, командующие армейскими корпусами, высокопоставленные военные.

Источник: interfax.ru