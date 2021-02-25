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В Бишкеке прошел вечер памяти отца Михаила Фрунзе

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- Александр Тузов
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Во многих странах мира 21 февраля отмечали День фельдшера, поздравляли средний медицинский персонал с профессиональным праздником. Необычнее всего этот профессиональный праздник отметили в Бишкеке. В Кыргызском государственном мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе организовали вечер памяти первого фельдшера Пишпека Василия Фрунзе. Об этом VB.KG сообщил директор музея Бакытбек Бакчиев.

Он напомнил, что отец будущего полководца родился в 1854 году в селе Захарьевка Херсонской губернии, после окончания Московской фельдшерской школы служил военным фельдшером в Токмаке Семиреченской области.

С 1878 года – фельдшер при аптеке только что получившего статус уездного города Пишпек, один из первых домовладельцев в получившем новую планировку уездном центре. Пользовался уважением и любовью пишпекцев разных национальностей. Из-за конфликтов с начальством был вынужден оставить в Пишпеке семью и умер в Мерке соседнего с Пишпекским Аулие-Атинского уезда в 1897-м.

Из уважения к бескорыстному фельдшеру пишпекское городское самоуправление назначило его сыну Михаилу в 1899 году Пушкинскую стипендию для обучения в Верненской гимназии (своей гимназии в Пишпеке не было до 1912 года).

А в актовом зале актовом зале Мемориального дома-музея Фрунзе в честь нынешнего Дня фельдшера вспоминали добрыми словами Василия Фрунзе и его современных бишкекских коллег-медработников, отличившихся в борьбе с коронавирусной пандемией.

На мероприятие были приглашены фельдшеры столичной Скорой медицинской помощи и бишкекского профессионального лицея имени Чокморова.


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URL: https://www.vb.kg/397767
Теги:
музей, фельдшерский пункт, Бишкек, Фрунзе, Кыргызстан, коронавирус, скорая помощь
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