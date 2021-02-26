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В России намерены усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Обязать трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование, - такой законопроект подготовило правительство РФ. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке российского кабмина, некоторые из таких иностранцев могут длительное время находиться на территории РФ без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. В основном это граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз , между которыми существует безвизовый режим. В минувшем году их насчитывалось около 2,5 миллиона человек.

Инициаторы нового законопроекта опасаются, что фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов существенно увеличивают риск распространения инфекций в стране. Кроме того, не отработаны процессы розыска, запрета на въезд и просто мониторинга мест проживания этих людей.

В частности, предлагается внести изменения в закон "О дактилоскопической экспертизе", установив обязательность дактилоскопии, фотографирования, биометрического анализа и медосмотра. Это коснется граждан, въехавших в Россию без визы и находящихся в ней более 90 дней суммарно в течение календарного года. Дактилоскопическую регистрацию и фотографирование предусматривается проводить однократно. От прохождения указанных процедур освобождаются отдельные категории въезжающих, в том числе недееспособные или ограниченные в дееспособности, не достигшие возраста восемнадцати лет, мужчины и женщины в возрасте соответственно 65 и 60 лет и больше.

Подчеркивается, что срок временного пребывания трудового мигранта определяется временем действия трудового договора. В случае заключения контракта на неопределенный срок, временное пребывание продлевается на год с даты въезда. Также предлагается установить возможность продления срока временного пребывания отдельным категориям иностранных граждан, в том числе являющимся членами семьи гражданина России.


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URL: https://www.vb.kg/397776
Теги:
миграция, Россия
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