"Вечерка" одной из первых поздравила Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем

Во вторник, 2 марта, одному из выдающихся деятелей XX века, Михаилу Горбачеву, исполнится 90 лет. А накануне по электронной почте с редкостным юбилеем его в числе самых первых поздравил "Вечерний Бишкек". Исполнительный директор "Горбачев-Фонда" Ольга Здравомыслова немедленно ответила, что "обязательно передадим Михаилу Сергеевичу Ваше письмо".

Михаил построил новый мир

Польский джазовый музыкант Анджей Росевич еще в 1987-м выступил с песней "Веет весна с востока", которую потом все называли "Михаил, Михаил" или "Песня о Горбачеве". Песня была об оптимизме начала освободительной Перестройки Горбачева. "Михаил, Михаил, - ты построишь новый мир. Ты - не английский, не французский, ты - русский богатырь!", - предсказывал Росевич. И ведь у Михаила Сергеевича в общем и целом все получилось.

Он был во главе огромной страны с 11 марта 1985-го по 25 декабря 1991-го. Горбачев ликвидировал нелепую и жестокую однопартийную систему. Вместо повсеместного по минимуму оплачиваемого принудительного труда вернул свободу предпринимательству и индивидуальной трудовой деятельности. Провел в 1989-м и 1990-м первые после 1917-го почти свободные и почти без массовых фальсификаций выборы народных депутатов. Убрал ленинско-сталинский "железный занавес": вернулась свобода религий и выезда за границу, прекратилось безумное глушение зарубежных радиостанций, провозглашалась свобода СМИ и вообще информации, запрещалась цензура.

Горбачев вывел советские войска из Афганистана, Восточной Германии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Монголии, сделав их по-настоящему независимыми. Вместо постоянного балансирования на грани полномасштабной войны Горбачев установил добрые отношения СССР с США и другими странами НАТО, Китаем, Японией и Южной Кореей.

Горбачев дал возможность союзным республикам воспользоваться их конституционным правом и выйти из состава СССР.

Конечно, все это произошло не без множества нередко трагических ошибок Горбачева и его команды "архитекторов перестройки и нового мышления". Но в канун горбачевского юбилея о просчетах и нередко лишь половинчатых реформах вспоминать не хочется.

Сейчас Горбачев довольно активно "работает с документами". Следит за событиями во всем мире, и в Кыргызстане тоже. В том числе - за недавней "октябрьской революцией" и ее последствиями.

Однако Горбачев отслеживает "кыргызстанику" не слишком внимательно. Вот недавно "РИА Новости" задало Горбачеву вопрос:

Что вы думаете о ситуации на постсоветском пространстве, в том числе кризисах в Белоруссии, Киргизии?

Ответ насчет КР был очень обтекаемый, да и неточный:

– Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть, - сказал он.

Про то, что Кыргызстан был и остается "островком демократии в Центральной Азии", Горбачев почему-то не вспомнил.

Интересно, что Горбачев в прошлом году стал самым долгоживущим из бывших первых лиц СССР и досоветского и постсоветского пространств. То есть уже прожил больше всех правивших на одной шестой части обитаемой суши великих князей, царей, ханов, эмиров и президентов. До Горбачева рекорд был у возглавлявшего страну в 1917-м министра-председателя Временного правительства России Александра Керенского: тот умер в 1970-м, прожив 89 лет, 1 месяц и 7 дней.

Еще интереснее, что неугомонный Горбачев только считанные дни был "чистым пенсионером" после своей отставки с поста президента СССР 25 декабря 1991-го. Уже в январе 1992-го возглавил "Горбачев-Фонд" (Международный фонд социально-экономических и политологических исследований). Бессменным президентом фонда остается и сегодня, тридцатый год подряд.

А вице-президент "Горбачев-Фонда" – единственная дочь Михаила и Раисы Горбачевых, Ирина Горбачева-Вирганская.

Памяти скончавшейся 20 сентября 1999-го Раисы Максимовны Горбачевой посвящен ряд проектов "Горбачев-Фонда".

Расположившийся в престижном офисе на Ленинградском проспекте в Москве, "Горбачев-Фонд" позиционирует себя как "международная неправительственная, неприбыльная организация", как один из первых независимых "мозговых центров" в современной России. Главная провозглашенная задача – "содействовать утверждению демократических ценностей, нравственных, гуманистических начал в жизни общества". А общий девиз работы фонда – "К новой цивилизации".

Источники финансирования этого фонда известны: прежде всего - огромные (в общей сложности миллионы долларов) гонорары за книги Горбачева и за его лекции-выступления по всему миру.

Вопросы юбиляру

Один из конкретных проектов Горбачев-Фонда – подготовка Собрания сочинений Горбачева. Публикуют тексты его выступлений на разных съездах, конференциях и прочих форумах, в том числе на закрытых для публики совещаниях, интервью, статьи, предисловия и послесловия. Недавно опубликован очередной, 29-й (!) том. 588 страниц представляют в основном уникальную информацию, причем только за один месяц – с 11 октября по 11 ноября 1991-го.

Совсем чуть-чуть не хватило до 22-23 ноября 1991-го, когда Горбачев побывал в Кыргызстане во время его оказавшейся последней поездки по стране в качестве президента СССР (Москва – Иркутск – Бишкек - Москва).

Наверняка кыргызские материалы войдут в следующий, 30-й том горбачевского Собрания сочинений.

VB.KG дополнительно к юбилейным поздравлениям направил юбиляру следующие вопросы:

Не так давно вышел в свет 29-й том Вашего Собрания сочинений. Он охватывает Ваши выступления с 11 октября по 13 ноября 1991 года. Совсем чуть-чуть не хватило до 22-23 ноября 1991-го, когда Вы побывали в Кыргызстане во время Вашей оказавшейся последней поездки по стране в качестве Президента СССР (Москва – Иркутск – Бишкек - Москва). 22-23 ноября 1991-го были встречи и Ваши выступления перед активом республики и в Академии наук Кыргызстана, на Кантской машинно-испытательной станции и в колхозе "Кызыл Октябрь" Кеминского района Чуйской области. Наверняка эти выступления войдут в 30-й том Вашего собрания сочинений. Когда можно ждать его выхода в свет?

А Ваше выступление на Иссык-Кульском форуме в июле 1997 года и опубликованное 17 июля 1997 года интервью "Вечернему Бишкеку", наверное, войдут в какой-нибудь 35-й или 40-й том Вашего Собрания сочинений. Ваш прогноз: когда осуществится публикация тома с материалами за июль 1997 года?

Будем ждать ответов на эти вопросы.

От Бишкека до Кемина и Иссык-Куля

Как живописали в своих заголовках и аншлагах бишкекские СМИ, и "Вечерний Бишкек" тоже, "кыргызстанцы очень долго ждали вас, Михаил Сергевич!" Вечером 22 ноября 1991-го президент СССР Горбачев прибыл спецрейсом из Иркутска в аэропорт "Манас". Уже через 40 минут Горбачев встречался с большой группой ученых и общественных деятелей Кыргызстана. Президентский монолог сводился к тому, что Советский Союз надо постараться сохранить.

Об этом шла речь 22-23 ноября перед активом республики в Академии наук Кыргызстана, на Кантской машинно-испытательной станции и в колхозе "Кызыл Октябрь" Кеминского района Чуйской области.

Забавная деталь. На встрече с учеными Академии наук в узком кругу в кабинете президента АН Ильгиза Айтматова у Горбачева поинтересовались:

- Михаил Сергеевич, а к кыргызскому коньяку вы как относитесь? – намекали на горбачевский "сухой закон" весны 1985 года.

Оказалось, президент СССР к "кыргыз коньягы" марки "Кыргызстан" особо длительной выдержки очень положительно относится. Выпил рюмку с удовольствием. Как бы за упокой лигачевской антиалкогольной кампании со всеми ее перегибами. И – за сохранение Союза.

Уважаемые академики Национальной академии наук поделились с VB.KG эксклюзивными воспоминаниями о том приезде. Фамилии воспоминателей – в редакции, но не будем их оглашать перед юбилеем. Потому что 30 лет назад в Большом зале Академии наук Горбачев сидел в президиуме и одобрительно кивал, когда его политику хвалили. А когда критиковали недостатки, демонстративно начинал о чем-то говорить с соседями по президиуму. Не хотел слушать критику.

Еще один источник высказал эксклюзивно для VB.KG интересную конспирологическую версию: Горбачев, возможно, приезжал в Бишкек, чтобы попросить Акаева передать некое сверхсекретное послание президенту США. В марте 1992-го Акаев, действительно, съездил в США, на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но к тому времени любое послание Горбачева из ноября 1991-го должно было потерять всякую актуальность.

Между тем в конце ноября 1991-го и до поездки Горбачева в Иркутск и Бишкек, и после той поездки ближайшие сподвижники и помощники во главе с Александром Яковлевым и Анатолием Черняевым уговаривали своего шефа Горбачева уйти в отставку.

- Время, которое он возбудил, действительно его обогнало. И то, что он хотел предотвратить своей осторожностью, постепеновщиной, компромиссами, произошло, причем в самом худшем виде, даже с кровью на окраинах и с угрозой настоящего голода. Людей ведь не заставишь искать этому оправдания, - отметил Черняев в своем "Дневнике", ставшем сенсацией при не столь давней публикации.

Еще сенсационные записи Черняева, от 10 и 11 декабря 1991-го, через пару недель после возвращения Горбачева из Бишкека:

- Николай II имел мужество отречься от престола после 300 лет правления династии. Михаил Сергеевич никак не поймет, что его дело сделано, давно следовало бы уходить, надо беречь достоинство и уважение к сделанному им в истории. Надо Горбачеву сосредоточиться на том, чтобы достойно уйти. Каждый день "цепляния" за Кремль - а теперь это так именно и выглядит - отдаляет тот момент, когда история поставит Горбачева на его место - великого человека XX столетия, - сетовал Черняев.

Кыргызстанцам Горбачев запомнился в тот свой приезд именно таким – совершенно не собиравшимся покинуть свой пост. Горбачев даже в кулуарах предлагал посты премьер-министра и вице-президента СССР соответственно Назарбаеву и Акаеву.

Совершенно иным стал следующий приезд Горбачева в Кыргызстан. Жаркий июль 1997-го, айтматовский Иссык-Кульский форум. Корреспондент "ВБ" заранее отправил Горбачеву вопросы, насчет его участия в форуме, по факсу – эпоха электронной почты еще не наступила. Главная мысль ответов Горбачева (тоже по факсу ответил) была принципиально иной, нежели в 1991-м: "Любой призыв к восстановлению прежнего Союза считаю реакционным".

Важный рефрен интервью и горбачевских выступлений на Иссык-Кульском форуме: "Остаюсь оптимистом!" Это – важно, ведь в 1996-м Горбачев выставил свою кандидатуру на выборах президента России по результатам голосования набрал лишь 386 069 голосов. Это всего-навсего 0,51 процента принявших участие в голосовании. Причем перед этим Горбачев успешно собрал необходимый миллион подписей для участия в выборах, но…

Общепризнанно, что те выборы были с массой грубых фальсификаций и грязных технологий. Победу Ельцина над Зюгановым называли "очень спорной". Но никто не спорил о бесспорности поражения Горбачева.

Так что теплую встречу Горбачева в Кыргызстане можно считать как бы частичной моральной компенсацией за поражение на тех выборах.

При всем при том сохраняют свою актуальность теплые слова Горбачева, собственноручно написанные им читателям "Вечернего Бишкека" (были опубликованы в номере за 17 июля 1997-го),: "Пользуясь случаем, желаю всем читателям, гражданам нового Кыргызстана, добрых свершений – в делах личных, в жизни страны. М. Горбачев".

Другие подробности темы "Горбачев и Кыргызстан" читайте в пятничном выпуске газеты "Вечерний Бишкек".