В Совете федерации РФ высоко оценили визит Садыра Жапарова

Визит главы Кыргызстана в Россию позволит придать мощный импульс всему комплексу российско-кыргызских отношений. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, с которой 25 февраля встретился в Москве президент КР Садыр Жапаров.

Собеседники, как сообщили в СФ РФ, обсудили вопросы взаимодействия двух государств, в том числе на парламентском уровне.

Валентина Матвиенко отметила высокий уровень развития связей между РФ и КР, их близость по всем направлениям: в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере и на международной арене: "Между нашими странами сложились отношения союзничества и стратегического партнерства".

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан – долгосрочный партнер и надежный союзник России: "Намерены соблюдать все достигнутые ранее договоренности между нашими странами. Наши переговоры будут способствовать упрочению фундамента взаимодействия двух стран и дальнейшему динамичному развитию отношений".

Президент КР также поблагодарил российские власти за поддержку в период пандемии: "Россия регулярно поставляла гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты, направляла бригады медицинских работников, которые помогли кыргызским врачам в борьбе с вирусом".

В процесс диалога глава Совфеда подчеркнула особое значение парламентского измерения двусторонних связей: "Межпарламентское сотрудничество, заявила она, – важная составляющая межгосударственных отношений.

Рассчитываем на продолжение добрых традиций конструктивного взаимодействия с киргизскими законодателями", - сказала Матвиенко. И также назвала полезной работу Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, выразив надежду, что она возобновит деятельность после проведения выборов в Жогорку Кенеш. При этом заметила, что не исчерпан и потенциал связей между профильными комитетами, комиссиями.

По словам спикера СФ, важной площадкой для продвижения совместных инициатив стала Межпарламентская Ассамблея государств СНГ, а также другие международные площадки: "Гармонизация наших законодательств, формирование единого правового пространства создают условия для развития бизнеса, сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Очевидно, что такие интеграционные объединения, как ЕАЭС, идут на пользу всем странам-участницам, повышают конкурентоспособность каждого государства".

Как заявила Валентина Матвиенко, поступательно развиваются и прямые связи между регионами двух государств: "Это эффективный механизм сотрудничества. Через расширение регионального взаимодействия можно наращивать объемы товарооборота". Собеседники выразили надежду на проведение очередной Российско-кыргызской межрегиональной конференции уже в этом году.

К числу приоритетов в сотрудничестве они отнесли и сфера образования. И обсудили, в частности, возможности расширения программы, в рамках которой российские учителя преподают в кыргызских школах.

Валентина Матвиенко также пригласила представителей Кыргызстана принять участие в Третьем Евразийском женском форуме, который планируется провести в этом году в Санкт-Петербурге.

Во встрече приняли участие заместитель председателя СФ Ильяс Умаханов, председатели комитетов СФ по международным делам Константин Косачев, по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель сопредседателя от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием и Жогорку Кенешем Фарит Мухаметшин.