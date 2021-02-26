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Книга об Ак-Тюзе пользуется большой популярностью в Японии

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- Айжан Мамбеталиева
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Асель Назарманбетова, которая почти 16 лет живет в Японии, написала потрясающую книгу об Ак–Тюзе, где прошло ее детство. Книга пользуется большой популярностью в Японии.

Ностальгия подтолкнула

- Вот уж никогда серьезно не думала, что напишу книгу воспоминаний, - эмоционально говорит моя соотечественница. - Хотя не скрою, были мысли об этом, но где–то очень далеко. Может, ностальгия по родине подтолкнула, может, отсутствие общения с родными, друзьями за чашкой чая, когда говорили обо всем на свете и отводили, что называется, душу. Такие встречи тут редкость. Культура, менталитет не те. В прошлом году, во время карантина, когда свободного времени было хоть отбавляй, я начала писать книгу "Девочка Асель из секретного городка. Воспоминания о советской Центральной Азии, где я родилась и выросла".

Вдохновила меня на это подруга Аяко Ичикава, которая работала два года волонтером JICA в Кыргызстане. Я ей часто рассказывала про свое детство, друзей, мечты и желания. И она предложила: "Почему бы об этом не написать? Ведь многим будет интересно узнать о вашей стране". Книгу я написала на японском, Аяко отредактировала текст. Повествование идет от лица девочки, которая рассказывает о жизни при социализме обычных людей, которые живут в маленьком горном поселке. Хочу перевести книгу еще и на русский язык.

Вспоминаешь о своем безрадостном детстве?

- Ну почему же! Когда открылся кыргызский горно–металлургический завод, имевший стратегическое значение для СССР, поселок процветал: был на московском обеспечении, у населения были хорошие бытовые условия, инфраструктура, продукты и все необходимые товары. Сюда со всего Союза направлялись специалисты, а потому интернациональные семьи были не редкостью. Выпускников школы, где я училась, принимали в центральных вузах Москвы, Ленинграда, Новосибирска. И мама всегда говорила мне, что я поеду учиться в Москву или Ленинград. Но к окончанию школы Союз распался, союзные республики стали самостоятельными странами. И я решила учиться во Фрунзе.

Откуда у тебя такое блестящее знание японского языка?

- Я окончила факультет востоковедения и международных отношений в БГУ. Японский язык мне всегда нравился, а во время учебы я была репетитором русского языка для преподавательницы–японки. Затем я сама начала преподавать японский для старшеклассников из разных школ. Иногда сопровождала туристов из Японии в Бишкеке. В то время открылся Кыргызско–Японский центр человеческого развития, и мне предложили там работу после окончания учебы.

Побывав однажды в Японии, я загорелась желанием поехать туда учиться. Каждый год подавала заявки на долгосрочное обучение в вузах Японии, пять раз получала отказ.

Но упорства и целеустремленности мне не занимать. На шестой раз я подала заявку в три вуза, и пришел положительный ответ из Университета Хитоцубаси в городе Кунитачи. Это один из известных государственных вузов Японии, выпускниками являются большинство японских политиков и бизнесменов. Во время учебы я подрабатывала в одной японской компании, которая занималась тендерами для госорганов и других организаций. А после учебы мне предложили в ней постоянную работу.

Кыргызстанцев стало больше

Много лет Асель занимается еще и тем, что приглашает предпринимателей из разных стран на бизнес–стажировки в японских компаниях. И очень рада, когда приезжают соотечественники.

Помимо работы, она также курирует вопросы кыргызской диаспоры в Японии. Говорит, что за счет программы трудовой практики наша диаспора заметно выросла за последние пару лет.

- Помню, раньше на наши мероприятия приходили всего несколько кыргызстанцев, сейчас же стало много наших в разных городах, мы вместе отмечаем праздники, встречаемся. В прошлом году из–за пандемии коронавирусной инфекции собираться было сложнее, и наши активисты Жылдыз Алиева и Махабат Уракова на Новый год решили устроить "Зум–пати". Из разных городов Японии десятки соотечественников вышли на связь, чтобы поздравить друг друга. И все мы встретились во время этой большой видеоконференции, - говорит Назарманбетова. - Было время, когда на наши культурные мероприятия собирались только кыргызстанцы, но в последнее время в них участвуют и японцы, которые хоть раз побывали в Кыргызстане и полюбили его. Приходят и те, кто хотел бы узнать побольше о нашей стране. Мы им всегда очень рады.

Как рассказала Асель, был даже организован свой детский клуб "Алтын Балалык". В нем для кыргызских детей проводятся разные встречи и мероприятия, чтобы они не забывали культуру, обычаи и традиции своей родины.

А расписались во время пандемии

В прошлом году Асель вышла замуж. Со своим будущим супругом Томонори она познакомилась, когда тот участвовал в первом Иссык–Кульском марафоне. Томонори полюбил нашу страну и очень хотел сделать для нее что–то хорошее. Они с Асель запустили совместный кыргызско–японский проект - открыли в Бишкеке компанию, которая занимается дизайном наружного освещения. Когда Томонори впервые приехал к нам, даже на бишкекских улицах ночью было темно, не говоря уже о новостройках. Ему очень хотелось, чтобы люди ходили по улицам спокойно, чувствовали себя в безопасности. Сотрудники компании проводили тренинги по технике освещения, встречались и общались с разными людьми и организациями. Первым клиентом компании стал столичный муниципалитет - необходимо было сделать наружное освещение национальной филармонии.

Кстати, Асель рассказала, что с Томонори они были знакомы более 10 лет, но узаконить свои отношения решили только в прошлом году. Когда во всем мире бушевала пандемия коронавирусной инфекции, такие вечные понятия, как любовь и забота друг о друге, вышли на первый план. Асель и Томонори решили расписаться. А чуть позже родился Рюсэ, что в переводе с японского означает "Рожденный на Окинаве с сердцем, сияющим, как звезда".

Прошлой осенью супруги переехали из Токио на Окинаву, в город Наго. По словам Асель, Наго - небольшой тихий городок. Поначалу в нем было очень непривычно после шумного и вечно куда–то спешащего Токио. Зато тут море в пяти минутах ходьбы от дома.

- Мы переехали сюда, потому что в Токио начались сложности с работой. Кроме того, соблюдать социальную дистанцию во время карантина в транспорте и на улицах было просто невозможно, в столице очень много людей. После Токио жизнь в Наго кажется спокойной и размеренной. В маленьком провинциальном городке люди очень приветливые, на улице могут запросто подойти поздороваться, пообщаться. И что удивительно, любят ходить друг к другу в гости. В Токио же обычно назначают встречи в кафе и ресторанах и договариваются о них задолго, чтобы внести в свой плотный рабочий график. Наго напоминает мне родину. Чувствую себя тут как дома, - говорит Асель.

- В Наго есть практически все продукты, из которых можно готовить привычные нам блюда. Когда зовем в гости друзей, обычно делаем плов или лепим манты, японцам очень нравятся наши блюда. А в будние дни как правило готовит муж и этим ломает стереотипы о том, что японские мужчины вообще не подходят к плите. Томонори, наоборот, очень любит готовить, подходит к этому процессу творчески. Кроме основной профессии дизайнера наружного и сценического освещения, он работал в сфере развития ризорт–отелей. И мечтает всем старым домам в Бишкеке сделать новую подсветку, тем самым подарить второе дыхание, - рассказывает моя собеседница.


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URL: https://www.vb.kg/397782
Теги:
Япония, Кыргызстан
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