Когда в Бишкеке начнут чистить БЧК?

В Бишкеке берег Большого Чуйского канала зарос камышом. Особенно заметен запущенный участок канала расположенный в центре города в районе улицы Абдрахманова.

Читатели "ВБ" сообщили, что сейчас просто невозможно подойти к берегу, он полностью зарос камышом выше человеческого роста. А ведь когда-то эта территория была любимым местом для прогулок и отдыха многих горожан. Местные жители, проживающие неподалеку замечают, что на протяжении всего берега остается все меньше деревьев. Сейчас берег замусорен старыми покрышками.

Корреспондент "ВБ" обратилась за разъяснениями в Чуйское бассейновое управление водного хозяйства, которое и отвечает за состояние БЧК.

Как пояснили в отделе водопользования Чуйского БУВХ, действительно канал нуждается в очистке русла и берега, но средств на это у предприятия просто нет.

- Требуется механическая чистка русла с привлечением экскаваторов. Каждые 3-5 лет необходимо проводить такие работы. В прошлом году не было средств из-за пандемии. И в этом году мы тоже поднимали вопрос, но нас предупредили, что средств нет, - прокомментировал "ВБ" начальник отдела водопользования Петр Дайнеко.

Специалист отмечает, что раньше существовала также практика сжигания камыша, но на сегодняшний день это запрещено с точки зрения экологии.

- Чаще всего на камыши жалуются любители рыбаки, которым трудно подойти к берегу. Но самое главное, что заросли способствуют водным потерям. Из-за засоров и препятствий вода медленнее движется по каналу и в летнее жаркое время успевает испаряться, а значит ее меньше получают сельхозпроизводители, - заключает Петр Дайнеко.