Водители, застрявшие на трассе Бишкек-Ош, жалуются на бездействие служб

Водители, застрявшие на автодороге Бишкек-Ош из-за сильного снегопада жалуются на бездействие государственных служб. Видео было опубликовано в телеграм-канале Shtraf__kg.

Автор видеозаписи говорит, что на перевале Отмок скопилось более сотни машин. Люди в том числе женщины и дети несколько часов остаются в снежном плену, некоторые стоят на перевале больше суток.

Пресс-служба МЧС информирует, что борьба со снежными заносами на автодорогах республики ведется постоянно. На трассе Бишкек-Ош сохраняется опасность схода лавин, там постоянно дежурят спасатели. На ночь автодорогу закрывают для проезда автотранспорта.

Напомним, 24 февраля из-за обильного снегопада на автодорогах республики сохраняется опасная ситуация, сошло несколько лавин в Иссык-Кульской, Чуйской и Джалал-Абадской областях. Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок без острой необходимости.