В Бишкеке застрелен диджей ночного клуба

В ночь на 25 февраля в микрорайоне Восток-5 в подъезде был застрелен диджей одного из ночных клубов Бишкека.

По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, вызов в службу "102" поступил примерно в 00.40.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района, где по приезду и осмотре места происшествия, в одной из квартир многоэтажного дома был обнаружен труп неизвестного мужчины. Экспертами-криминалистами при осмотре тела, установлено огнестрельное ранение в правое плечо, пуля прошла насквозь и попав в грудную клетку остановилась в сердце. Сотрудниками милиции была установлена личность погибшего – С.Д. 1983 года рождения", - говорится в сообщении милиции.

По неофициальным данным, убитым работал диджеем в ночном клубе.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по статье 130 (убийство) УК Кыргызской Республики, назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время ведутся следственные действия и активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в совершении убийства.