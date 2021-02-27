В России усилят профилактику экстремизма в мигрантском сообществе

"Профилактика преступлений и правонарушений среди мигрантов"- круглый стол под таким названием прошел в Москве, в Московском Доме национальностей. В дискуссии, инициированной Федерацией мигрантов России, приняли участие руководители правоохранительных, общественных структур, различных диаспор, в том числе кыргызской, религиозные деятели.

Открывая круглый стол, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов подчеркнул важность разработки комплексных мер для профилактики экстремизма, терроризма, преступности и ксенофобии среди иностранных граждан. О готовности содействовать этому и активно взаимодействовать с диаспорами и землячествами заявили представители Управления по миграции и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Москве, других подразделений столичных органов внутренних дел.

А в Управлении организации деятельности участковых уполномоченных полиции сообщили, что по сравнению с данными за 2020 год количество административных правонарушений среди мигрантов снизилось. Связано это, как заявлено, с упрощением режима пребывания приезжих на территории РФ по причине пандемии, постоянной профилактической работой среди иностранных студентов. Об усилиях столичных властей по борьбе с распространением экстремистских идей среди мигрантов, по совершенствованию миграционной политики рассказал представитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Валерий Мищенко.

"Почва для экстремизма зарождается там, где люди чувствуют себя плохо. Мигранты не должны чувствовать себя ущемленно. Многие считают, что трудовые мигранты отбирают у местных рабочие места, но это не так. Если из-за нехватки иностранных рабочих встанет стройка, то что будут делать местные жители, где они будут работать? Мигранты наоборот создают эти рабочие места", - высказал свою точку зрения председатель Комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Антитеррористической проблематике была посвящена и состоявшаяся в эти же дни в видеоформате международная конференция на "Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом". Участие в ней приняли представители рабочих органов ШОС, СНГ, ОБСЕ, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, заместитель Генерального секретаря ООН Владимир Воронков, руководители и ответственные сотрудники других международных организаций, различные эксперты.

Как отметил в своем обращении Сергей Лебедев, в условиях мирового социально-экономического кризиса, продолжения военных конфликтов, появления новых сложностей, обусловленных пандемией коронавируса, наблюдается рост экстремистских проявлений в разных странах. В противовес экстремистским организациям, уверен председатель Исполкома СНГ, необходима действенная поддержка общественных молодежных объединений, нацеленных на расширение межкультурного диалога, патриотическое воспитание, благотворительную деятельность, развитие различных видов спорта.

По словам Лебедева, в рамках СНГ такая поддержка целенаправленно оказывается по разным направлениям. Так, уже традиционным стало проведение Форума молодых лидеров Евразии под девизом "Молодежь против экстремизма и радикализма", созданы многочисленные площадки для регулярного "живого" общения молодежи. В их числе Форум молодежных общественных объединений, Молодежный межпарламентский форум СНГ, Иссык-Кульский форум молодых интеллектуалов, форумы "Диалог культур", "Дружба без границ" и другие.