Депутат ЖК Гулькан Молдобекова хочет подставить президента?

Председатель Комитета по социальной политике ЖК КР Молдобекова Гулькан может подставить президента КР Садыра Жапарова и ухудшить экономическое положение страны, пролоббировав проект закона КР "О профессиональных союзах" в третьем чтении. Вопрос включен в повестку дня комитета.

Примечательно, что на заседание Комитета по социальной политике ЖК КР приглашен муж Молдобековой Мирбек Асанакунов. И хотя он нигде не зарегистрирован в качестве главы Федерации профсоюзов Кыргызстана, но именно так представила его Гулькан Молдобекова, к слову, спикер данного выступления по законопроекту.

Мало того, что Молдобекова откровенно лоббирует принятие данного проекта закона (при его принятии все полномочия перейдут к ее супругу, который вновь окажется в кресле главы ФПК), но и демонстрирует явный конфликт интересов. Коллеги по ЖК и представители общественности упорно закрывают на этот факт глаза.

Но вернемся к самим поправкам в Закон КР "О профсоюзах". Ранее, законопроект был принят депутатами во втором чтении 5 ноября 2020 года. Законопроект лишает трудящихся права на свободу объединения и грубо нарушает Конвенции Международной организации труда №87 "О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы", №98 "О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров".

- Принятие данного закона может повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП+, который дает право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 тысяч товарных позиций. Ежегодно товарооборот между КР и Евросоюзом составляет порядка $1 млрд, из них около $100 млн составляет экспорт по программе ВСП+. В основном по нулевой ставке экспортируются фасоль, войлочные изделия, мед, сухофрукты, овощи. Одним из условий предоставления данного статуса является исполнение обязательств по 27 международным конвенциям по правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам. Правительством КР дано отрицательное заключение по данному проекту. Кроме того, руководству страны направлены Вербальные ноты Организации Объединенных Наций, возражения Международной организации труда, международных объединений профсоюзов и неправительственных организаций. Собрано более 70 тысяч подписей граждан против данного законопроекта, - отмечают представители Федерации профсоюзов КР.

Как подчеркивается, законопроект, пролоббированный ради супруга одним из парламентариев может нанести многомиллиардный урон стране, и, следовательно, затруднить работу Президента КР по выводу республики из кризиса.

К тому же, в рамках визита в Россию Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан будет в полной мере выполнять все взятые на себя международные обязательства. Своими действиями Молдобекова ставит под сомнения и эти слова главы государства!

- Единственная надежда, что в случае принятия законопроекта в третьем чтении, он будет направлен на подписание Президенту КР. И он не допустить манипулирования нардепами законов ради личной выгодны и прямого конфликта интересов! - добавили представители профсоюзов КР.