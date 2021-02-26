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В Бишкеке задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

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- Оксана Гут
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В Бишкеке сотрудники Патрульной службы задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

25 февраля примерно в 10:00 часов водитель автомашины марки "Toyota Camry" красного цвета совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

"По данному факту весь личный состав УПСМ г. Бишкек был ориентирован по перехвату вышеуказанной автомашины", - отмечают в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на пересечении улиц Махатма Ганди и Тулебердиева, сотрудниками патрульной милиции был задержан водитель автомашины А.И. Он доставлен в следственную службу ГУВД г. Бишкека, а автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/397814
Теги:
ДТП, нарушения, штраф, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, Безопасный город, автонаезд
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