В Бишкеке задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

В Бишкеке сотрудники Патрульной службы задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

25 февраля примерно в 10:00 часов водитель автомашины марки "Toyota Camry" красного цвета совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

"По данному факту весь личный состав УПСМ г. Бишкек был ориентирован по перехвату вышеуказанной автомашины", - отмечают в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на пересечении улиц Махатма Ганди и Тулебердиева, сотрудниками патрульной милиции был задержан водитель автомашины А.И. Он доставлен в следственную службу ГУВД г. Бишкека, а автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.