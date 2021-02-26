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В СДЮСШОР новый директор - Каныбек Сагынбаев

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- Оксана Гут
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В управлении физической культуры и спорта мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Глава управления Нурлан Токоноев представил коллективу нового директора специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по вольной и греко-римской, бильярдному и велосипедному спорту Сагынбаева Каныбека Калыгуловича.

Сагынбаев Каныбек Калыгулович родился 11 ноября 1985 года. Он является заслуженным мастером спорта Кыргызстана, трёхкратным чемпионом мира (2007, 2010, 2014 годов) и победителем ряда других крупных турниров по бильярду.

Отметим, что ранее данную позицию занимала Айша Карымшакова.


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URL: https://www.vb.kg/397819
Теги:
мэрия, назначение, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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