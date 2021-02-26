В Бишкеке школы и детские сады не откроются после 1 марта

В Бишкеке с 1 марта детские сады останутся закрытыми, а школы продолжат работать в формате дистанционного обучения. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По данным, муниципалитета эпидемиологическая ситуация не позволяет вернуться к традиционному формату образования.

Дата открытия школ и детских садов не сообщается.

Отметим, родители детей неоднократно просили мэрию вернуться к традиционному формату обучения в школах. У здания мэрии прошло несколько митингов, на которых родители согласились взять ответственность за здоровье детей. Однако, власти города считают, что в случае распространения коронавируса, система здравоохранения столицы не справится с потоком пациентов.

В Бишкеке разрешено работать частным школам, детским садам, офлайн уроки проводятся в государственных школах для учеников 1,5,9 и 11 классов.

Бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев ранее заявлял, что учебные заведения могут открыть с 1 марта.