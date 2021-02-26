Погода
$ 84.53 - 84.86
€ 102.75 - 104.12

В Бишкеке школы и детские сады не откроются после 1 марта

231  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке с 1 марта детские сады останутся закрытыми, а школы продолжат работать в формате дистанционного обучения. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По данным, муниципалитета эпидемиологическая ситуация не позволяет вернуться к традиционному формату образования.

Дата открытия школ и детских садов не сообщается.

Отметим, родители детей неоднократно просили мэрию вернуться к традиционному формату обучения в школах. У здания мэрии прошло несколько митингов, на которых родители согласились взять ответственность за здоровье детей. Однако, власти города считают, что в случае распространения коронавируса, система здравоохранения столицы не справится с потоком пациентов.

В Бишкеке разрешено работать частным школам, детским садам, офлайн уроки проводятся в государственных школах для учеников 1,5,9 и 11 классов.

Бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев ранее заявлял, что учебные заведения могут открыть с 1 марта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397823
Теги:
детский сад, школа, карантин, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  