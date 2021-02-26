Араванский цементный завод нарушает экологию окружающей среды

В редакцию VB.KG обратились жители Араванского района Ошской области, которые высказали ряд претензии к местному цементному заводу.

По их словам, Араванский цементный завод в первую очередь нарушает экологию окружающей местности.

- По идее завод должен вкладываться в местное сообщество, в частности, в экологию, но ничего такого не делается со стороны руководства завода. У предприятия много различных выбросов, разрушающих экологию, но никакой компенсации местное население не получает. По этой причине мы требуем от правительства провести независимую экологическую экспертизу и создать общественно-государственную комиссию по этому вопросу. Кроме этого, завод не оказывает никакой помощи местному населению, в том числе и в период пандемии ничего не было сделано со стороны руководства завода, - пожаловались жители Араванского района.