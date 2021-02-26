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"Крым был сердцем Украины". Владимир Зеленский обратился к России

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России. Об этом сообщает портал "Обозреватель" в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна "вернуть" Украине Крым.

"Крым был сердцем Украины. Солнечный, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить", - сказал Зеленский.

Он добавил, что подписал указ о мерах по "деоккупации" Крыма, среди них названы поддержка крымско-татарской культуры и защита прав жителей полуострова.

В январе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время направит России приглашение участвовать в работе международной "Крымской платформы", посвященной "деоккупации" полуострова. Проведение соответствующего саммита запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397829
Теги:
президент, Россия, Украина
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