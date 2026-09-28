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Кыргызстан представил в ООН реформы уголовного правосудия

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Кыргызстан представил на XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию опыт реформирования системы уголовного правосудия, включая развитие пробации, цифровизацию и расширение применения альтернативных мер наказания.

Делегацию Кыргызской Республики возглавил заместитель председателя Кабинета министров - министр юстиции Алмаз Айылчиев. В ее состав также вошел заместитель генерального прокурора Нурбек Каимов.

26 сентября Алмаз Айылчиев выступил на сегменте высокого уровня Конгресса ООН. Он представил приоритеты Кыргызстана в сфере уголовного правосудия и подчеркнул значение цифровых технологий, пробации и международного сотрудничества.

Кыргызстан также заявил о поддержке инициативы Pledge4Justice. В ее рамках страна взяла на себя обязательство в 2026-2031 годах укреплять международное сотрудничество по уголовным делам в цифровую эпоху в поддержку реализации Конвенции ООН против киберпреступности.

Айылчиев также принял участие в министерском мероприятии "От Киото до Абу-Даби: воплощение идей в действия в сфере уголовного правосудия и обращения с правонарушителями".

В мероприятии участвовали министры юстиции ОАЭ, Японии, Кыргызстана, Румынии и Южной Африки, а также заместитель Генерального секретаря ООН - исполнительный директор УНП ООН Моника Жума.

Участники обсудили практическую реализацию международных обязательств, современные подходы к предупреждению преступности, развитие пробации, ресоциализацию и применение альтернативных мер наказания.

28 сентября в рамках Конгресса запланирован совместный сайд-ивент Кыргызстана и Кении "Digitalizing the Justice System: Progress and Pitfalls".

Мероприятие с участием министров юстиции двух стран пройдет при поддержке УНП ООН и Европейского союза. Оно будет посвящено обмену опытом цифровой трансформации уголовного правосудия и результатам программ ЕС и УНП ООН, реализуемых в Кыргызстане и Кении.

Участие Кыргызстана в Конгрессе направлено на дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере уголовного правосудия, его цифровизации и предупреждения преступности.


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URL: https://www.vb.kg/461870
Теги:
Министерство юстиции, Европейский союз, Кыргызстан
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