Инвесторы обеспокоены ситуацией в горнодобывающем секторе

Сообщества недропользователей рассказали премьеру о своих проблемах. Искать решения будут вместе

Инвесторы горнорудной отрасли обеспокоены недавними сообщениями о создании депутатских комиссий по изучению рационального использования природных ресурсов компанией "Вертекс Голд Компани" в Джалал-Абадской области, а также по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения Кумтор.

"Подобные инициативы создают тревожные прецеденты вмешательства в деятельность

производственных предприятий, риски давления, приостановки их деятельности, а также

аналогичных действий в отношении других недропользователей. Ситуация с Кумтором служит одним из индикаторов инвестиционного климата республики в глазах инвестора", - выразил мнение бизнес-сообщества глава Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков на встрече с премьер-министром КР Улукбеком Мариповым.

Инвесторы также не готовы идти на новые условия - разработку участков недр

общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% участием государства в уставном капитале. Представители горнодобывающих компаний сообщили МДС, что некоторые инвесторы, уже проводившие переговоры, теперь приостановили их.

"Мнение, что Кыргызстан выступает против участия иностранных компаний в отрасли, может привести к существенному оттоку инвестиций из страны уже в ближайшем будущем. Это значит, что реализация новых крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли будет под вопросом", - резюмировал глава МДС.

Несмотря на заявленную государством политику защиты инвестиций и предпринимательства, продолжается беспрецедентное давление на предпринимателей со стороны правоохранительных и контролирующих органов, проводятся необоснованные проверки. Все чаще появляются в СМИ публикации о причастности крупнейших инвесторов Кыргызстана к нанесению ущерба государству, все больше происходит доначислений налогов.

"Бизнес-сообщество крайне обеспокоено подобной практикой, так как не подтвержденные в судебном порядке обвинения наносят серьезный урон имиджу и репутации компаний", - сообщил Аскар Сыдыков.

Все больше растет налоговая нагрузка на недропользование – в 2020 году был значительно повышен налог на доходы золотодобывающих предприятий (на 7%), рассматривается проект повышения ставок сборов за удержание лицензий, а также обсуждается введение вывозных таможенных пошлин.

В 2020 году налоговые и неналоговые поступления от деятельности горнодобывающих предприятий в республиканский и местный бюджеты составили более 18,2 млрд. сомов. Кроме того, горнодобывающий сектор обеспечивает 41% общего объема прямых иностранных инвестиций.

После октябрьских событий в отдельных местностях вблизи горнодобывающих объектов участились случаи распространения неподтвержденной информации о вреде от работы горнодобывающих компаний. Это порочит репутацию добросовестных компаний и сводит на нет многолетнюю разъяснительную работу. Поэтому госорганам нужно проводить более активные информационно-разъяснительные и профилактические мероприятия в регионах.

Недропользователи не могут продолжать работу и вкладывать инвестиции в положенные сроки из-за бюрократических норм в законодательстве, проблем в его исполнении, а также частой смены руководства госорганов.

На встрече представители горных ассоциаций и МДС обсудили также вопросы эффективного освоения средств фондов развития регионов, создания института профессионального экспертного сообщества, чтобы все законодательные и нормативно-правовые акты принимались с учетом мнения и нужд бизнес-сообщества.