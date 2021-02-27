Военные РФ в Кыргызстане отдали дань памяти Александру Невскому

На Объединенной российской военной базе в Кыргызстане прошла интеллектуальная викторина, посвященная 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Его имя носит войсковой храм на территории российской авиабазы "Кант", входящей в состав ОРВБ

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена ОРВБ, в мероприятии приняли участие военнослужащие и члены их семей. Взрослые отвечали на вопросы викторины по истории российского государства в период с XII по XIII век, а дети участвовали в конкурсе рисунков, посвященном юбилейной дате со дня рождения великого русского князя.

В завершение всем участникам были вручены памятные именные грамоты с изображением князя Александра Невского, а победителям - ценные подарки.

Викторина была организована настоятелем войскового храма российской военной базы имени святого благоверного князя Александра Невского иереем Александром Аношкиным, сотрудниками клуба и библиотеки соединения.

Активная фаза строительства храма началась в 2015 году, его возведение завершилось осенью 2016-го. На храме установлены семь куполов и 11 колоколов, на самом большом, вес которого 820 килограмм, изображена эмблема авиабазы "Кант" и знаменитые высказывания Александра Невского: "Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке", "Не в силе Бог, а в правде".

Александр Невский (1221-1263) - новгородский князь, выдающийся политик, полководец, стратег, тактик, не проигравший ни единого сражения. Признан святым, канонизирован Русской православной церковью. В России в связи с 800-летием со дня его рождения запланирован ряд торжественных мероприятий , во исполнение соответствующего Указа президента Владимира Путина по поводу этой даты.