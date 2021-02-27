За минувшие сутки в КР не зарегистрировано летальных исходов от COVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 18, в Чуйской области – 11, в Ошской области - 4, в Нарынской области - 2, в Таласской области - 2, в Иссык-кульской области - 6.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане составило 86 тыс. 185 случаев.

За минувшие сутки от COVID-19 никто не умер. Всего с начала вспышки болезни ее жертвами в КР стали 1 463 человек.

Среди медиков выявлено 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время распространения COVID-19 им заразились 4 205 медицинских работника, из них выздоровели 4 176.

За истекшие сутки зарегистрировано 66 выздоровевших пациентов, а за весь период эпидемии – 83 127. В стационарах продолжают получать лечение 371 человека, из них 19 – в крайне тяжелом состоянии. Амбулаторно лечится 285 пациентов.