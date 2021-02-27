Эрдоган ратифицировал закон об открытии кыргызско-турецкой больницы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения об открытии, совместном управлении и передаче больницы кыргызско-турецкой дружбы. Об этом сообщило посольство КР в ТР.

После подписания президентом Турции Закона о ратификации соглашения оно вступило в силу. Больницу теперь оснастят необходимым медицинским оборудованием, и она заработает полноценно.

Также турецкая сторона предоставит 20 кыргызским врачам возможность обучаться в Турции по медицинским специальностям ежегодно. Помогут разработать учебную программу, ориентированную на медицинское образование и обучение медицинским специальностям в Кыргызстане.

Отметим, соглашение подписано 1 сентября 2018 года в Бишкеке. Жогорку Кенеш ратифицировал его 18 апреля 2019-го, и 28 мая 2019 года президент КР подписал закон о его ратификации.

Строительство клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го и завершилось в ноябре 2017 года. Больница рассчитана на 72 койко-места, включая 21 место в реанимационном отделении.

В период пика пандемии коронавируса в 2020-м она была временно открыта для приема и лечения больных коронавирусной инфекцией.