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ГКНБ: Пресечен канал незаконного вывоза ГСМ

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 27 февраля 2021 года ГКНБ КР при содействии Погранслужбы ГКНБ КР пресечен канал незаконного вывоза ГСМ из Кыргызстана в одну из соседних республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что автоцистерна без соответствующих документов на ГСМ общим весом около 10 тонн под управлением гражданина КР Ж.Ш. направлялся в соседнюю республику через с.Ак-Арык Лейлекского района.

ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на документирование незаконной деятельности и установление других лиц, причастных к данному факту.


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URL: https://www.vb.kg/397851
Теги:
ГКНБ, граница, ГСМ, Кыргызстан
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