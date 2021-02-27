ГКНБ: Пресечен канал незаконного вывоза ГСМ

Сегодня, 27 февраля 2021 года ГКНБ КР при содействии Погранслужбы ГКНБ КР пресечен канал незаконного вывоза ГСМ из Кыргызстана в одну из соседних республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что автоцистерна без соответствующих документов на ГСМ общим весом около 10 тонн под управлением гражданина КР Ж.Ш. направлялся в соседнюю республику через с.Ак-Арык Лейлекского района.

ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на документирование незаконной деятельности и установление других лиц, причастных к данному факту.