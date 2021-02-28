Чехия попросила Путина о поставках российской вакцины от коронавируса

Чехия закупит у России вакцину от коронавируса "Спутник V", соответствующее обращение уже направлено в Москву чешскими властями. Об этом сообщил президент республики Милош Земан, его слова передает lenta.ru со ссылкой на CNN Prima News.

Отмечается, что письмо на имя президента России Владимира Путины было отправлено Земаном по согласованию с премьер-министром страны Андреем Бабишем. "Если я правильно проинформирован, этот запрос будет удовлетворен", - заявил глава республики.

Ранее Бабиш выразил надежду на то, что поставки российского препарата одобрят в Евросоюзе. Он также рассказал, что многие граждане страны обращаются к нему с идеей о закупке "Спутника V".

В настоящее время в Чехии одобрены препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Прививки уже сделали 644 тысячи человек.