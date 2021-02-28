Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 102.25 - 103.42

Последняя битва выходцев из СССР

101  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня к власти в Кыргызстане пришли, похоже, последние политики, которые могут похвастать архивными фото времен службы в Советской армии."Вечерка" разбиралась, против чего и за что предстоит биться этим экс–советским романтикам.

Эпоха постсоветских

К Дню защитника Отечества в Интернете появились черно–белые снимки - армейские фотографии наших политиков. На них матерые представители истеблишмента совсем юные и красивые. В советских гимнастерках, с буквами "СА" на погонах.

Ничего удивительного, такие снимки есть у подавляющего числа кыргызстанских мужчин возрастом старше 45 лет. В том числе у политиков. И у тех из них, кто поддерживает сближение республики с Россией–правоприемницей коммунистической империи. И у тех, кто смотрит строго на Запад и считает, что гордиться "совковым" прошлым грешно.

Смены поколений в отечественном истеблишменте пока не случилось. И сегодня к рулю встали, пожалуй, последние, самые молодые выходцы из Союза, и в принципе можно дать предварительную оценку работы лидеров советской закваски.

Первый президент независимого Кыргызстана Аскар Акаев принял страну под управление сразу после распада СССР. До его прихода к власти республика производила свои масла, сахар, текстиль, одежду и обувь, свои автоматы, грузовики, станки и оборудование и даже аэронавигационное оборудование для советской космической отрасли и практически обеспечивала мясом не только свои потребности, но и огромного города Ленинграда (ныне Санкт–Петербург).

Акаев начал приватизацию. В результате не только разрушилась собственная экономика, но и выросла коррупция, поскольку продавать предприятия "на халяву" стало очень выгодно, и посредством подобной продажи люди во власти, причем на всех уровнях, получили возможность безгранично обогащаться. В стране образовалась новая элита - олигархат, состоящий из членов президентской семьи и его окружения.

После того как Акаева вышвырнули из страны, новый президент Курманбек Бакиев продолжил и укрепил "славные" традиции своего предшественника. У сторонников первого президента "отжали" все значимые экономические объекты, быстренько перенаправили в нужные карманы финансовые потоки. И вуаля: в стране новые сливки общества - богатые, знаменитые и бесконечно одаренные всевозможными бизнес–талантами, как Максим Бакиев.

После бегства Бакиева, короткого правления Розы Отунбаевой президентом стал Алмазбек Атамбаев. Выходец из Союза, как и все остальные, он пришел во власть, по его собственному определению, мультимиллионером.

Как Атамбаев нажил свой капитал? Как и большинство влиятельных семейств Кыргызстана: удачно приватизировал государственную собственность.

В соответствии с архивными материалами Министерства юстиции Алмазбек Атамбаев в 1997–1999 годах руководил государственным акционерным обществом "Кыргызавтомаш", в 1998–1999 годах он выкупил большую часть акций и приватизировал компанию. На базе этого предприятия создал промышленную группу "Форум". Согласно программе приватизации, это промышленное предприятие оценивалось в 304 тысячи 140 сомов, однако там не указано, за сколько в действительности была продана компания.

К слову, как заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, недавно арестованный депутат Кубанычбек Жумалиев (его мечтали раскулачить чонказатовцы) разбогател по тому же принципу.

"Жумалиев один участок купил за 17 тысяч сомов, а продал за 185 миллионов сомов по сегодняшнему курсу и никаких налогов не заплатил, что на это скажете? Коррупционер он и есть коррупционер, и теперь он все наворованное вернет государству, мы его по закону заставим!!!" - написал Ташиев на своей странице в социальных сетях.

Два пути

Такой подход к управлению государством привел к ожидаемым последствиям. Несколько сотен богачей во власти с одной стороны и нищий народ с другой. Насквозь коррумпированное государственное устройство, экономика в руинах и почти никакой надежды на то, что страна когда–нибудь выберется из ямы.

Из–за своего неумения, глупости, жадности или по каким–то иным причинам ни один из оте-чественных правителей не смог запустить в Кыргызстане какие–то крупные национальные проекты, открыть предприятия, которые дали бы людям рабочие места, стабильный заработок, уверенность в завтрашнем дне.

Да и у богатеев, которые неизменно трутся около власти, тоже с фантазией плохо. Их творческий потолок - строить уродливые многоэтажки в столице, окончательно уничтожая город как среду обитания, да возводить торгово–развлекательные центры, в которых скоро некому будет делать покупки.

Итак, сегодня к власти пришли по факту последние представители советского поколения политиков. Смогут ли они сделать что–то для своей страны и народа?

Очевидно, что они могут пойти по простому пути, по тому, который выбирали их предшественники. Произойдет очередной передел собственности (если вообще осталось, что делить), и на сцене появится новый сверхбогатый девизион.

При таком сценарии финал будет весьма драматичным. Новообразовавшуюся верхушку рано или поздно снесут. Причем результаты очередной революции, если таковая назреет, могут оказаться куда более плачевными и серьезными, чем раньше. События прошлого октября показали, что общество сильно раздроблено: политики не могут договориться между собой и почти не имеют влияния на сторонников.

Впрочем, есть и другой путь. Поскольку лозунг "грабь награбленное" уже не актуален, Садыр Жапаров и его команда могут провести кампанию по возвращению этого самого награбленного государству. Причем возвращать нужно именно в активы, необходимо заставить все это - заводы, земли и т.д. - работать на пользу народа.

Для того, чтобы реализовать такой амбициозный план, нужна идеология, каковой после СССР в нашей стране не было. Партии не в счет: социал–демократы, социалисты и коммунисты независимого Кыргызстана - это просто этикетки на пустых спичечных коробках. Ни одно из имеющихся в стране политобъединений не может похвастать наличием идеологии. По сути, они ничем друг от друга не отличаются, кроме названий.

Новая идеология

Борьба с коррупцией или с ОПГ, развернутая властями сегодня, не может считаться идеологией. А вот восстановление социальной справедливости, предполагающее что–то вроде национализации, это совсем другое дело.

Причем появление подобной идеологии никого бы не удивило. Во–первых, потому, что в нашей стране политические идеи "левого" толка были популярны всегда. Причина: колоссальный социально–экономический разрыв, возникший за годы независимости между так называемой элитой страны и основной массой населения. Представители первой живут в роскоши, ездят на люксовых авто и учат своих отпрысков в престижных университетах развитых стран. В то время большинство кыргызстанцев заняты самовыживанием, а лучшее будущее их детей - в гастарбайтерстве.

А во–вторых, потому что "левизна" становится общемировым движением за справедливость. Призыв "есть богатых", вычлененный из сильно сокращенной фразы Жан–Жака Руссо, философа, выступавшего за идею всеобщего социального равенства, сегодня снова популярен. Молодежь, в том числе в развитых странах, год от года левеет.

Это происходит даже в США. В октябре 2019–го, согласно результатам опроса, опубликованного Axios, 50 процентов американских миллениалов и 51 процент зумеров негативно относились к капитализму, причем эти показатели выросли по сравнению с 2018–м. Половина респондентов выражала обеспокоенность тем, что экономическая система страны работает не за, а против них. Авторы указывали, что такие мысли возникали у представителей новых поколений чаще, чем у старших.

Пандемия коронавирусной инфекции только усилила этот перекос: людей, особенно молодых, все больше задевает растущее неравенство, все больше возмущает, что ограниченная группа людей поделила между собой неограниченное богатство.

Садыр Жапаров сегодня может стать носителем и реализатором левых политических идей в Кыргызстане. Это было бы очень символично, учитывая, что он представляет последнее поколение кыргызских политиков, вышедших из Советского Союза, построенного на идеологии всеобщего, в том числе и экономического равенства.

Правда в том, что Кыргызстан сейчас находится на дне - внешней помощи ждать особо неоткуда, а внутренние ресурсы сильно истощились из–за коронакризиса, а также бурной и плодотворной (для самих себя) деятельности отечественных мздоимцев.

Сегодня единственная возможность выйти из кризиса - окончательно разрушить коррупционные структуры, которые строились и укрепляли все годы независимости КР, и постараться возместить государству, хотя бы частично, причиненный ущерб.

Деликатность по отношению к коррумпированным чиновникам в нынешней ситуации неуместна. К тому же до сих пор она не давала необходимых результатов: коррупционеры в нашей республике чувствовали себя вольготно и защищенно, поскольку знали, что с легкостью смогут обойти закон.

Получится ли создать новый национальный тренд на умеренность в части демонстрации нашей, так называемой элитой своих богатств? Кто знает. Однако было бы здорово, если бы верхушка, привыкшая к вызывающей роскоши, наконец осознала, что подобный образ жизни не просто неприличен, но и крайне циничен, учитывая, что большинство жителей КР балансирует на грани нищеты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397862
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Садыр Жапаров, СССР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  