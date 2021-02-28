Последняя битва выходцев из СССР

Сегодня к власти в Кыргызстане пришли, похоже, последние политики, которые могут похвастать архивными фото времен службы в Советской армии."Вечерка" разбиралась, против чего и за что предстоит биться этим экс–советским романтикам.

Эпоха постсоветских

К Дню защитника Отечества в Интернете появились черно–белые снимки - армейские фотографии наших политиков. На них матерые представители истеблишмента совсем юные и красивые. В советских гимнастерках, с буквами "СА" на погонах.

Ничего удивительного, такие снимки есть у подавляющего числа кыргызстанских мужчин возрастом старше 45 лет. В том числе у политиков. И у тех из них, кто поддерживает сближение республики с Россией–правоприемницей коммунистической империи. И у тех, кто смотрит строго на Запад и считает, что гордиться "совковым" прошлым грешно.

Смены поколений в отечественном истеблишменте пока не случилось. И сегодня к рулю встали, пожалуй, последние, самые молодые выходцы из Союза, и в принципе можно дать предварительную оценку работы лидеров советской закваски.

Первый президент независимого Кыргызстана Аскар Акаев принял страну под управление сразу после распада СССР. До его прихода к власти республика производила свои масла, сахар, текстиль, одежду и обувь, свои автоматы, грузовики, станки и оборудование и даже аэронавигационное оборудование для советской космической отрасли и практически обеспечивала мясом не только свои потребности, но и огромного города Ленинграда (ныне Санкт–Петербург).

Акаев начал приватизацию. В результате не только разрушилась собственная экономика, но и выросла коррупция, поскольку продавать предприятия "на халяву" стало очень выгодно, и посредством подобной продажи люди во власти, причем на всех уровнях, получили возможность безгранично обогащаться. В стране образовалась новая элита - олигархат, состоящий из членов президентской семьи и его окружения.

После того как Акаева вышвырнули из страны, новый президент Курманбек Бакиев продолжил и укрепил "славные" традиции своего предшественника. У сторонников первого президента "отжали" все значимые экономические объекты, быстренько перенаправили в нужные карманы финансовые потоки. И вуаля: в стране новые сливки общества - богатые, знаменитые и бесконечно одаренные всевозможными бизнес–талантами, как Максим Бакиев.

После бегства Бакиева, короткого правления Розы Отунбаевой президентом стал Алмазбек Атамбаев. Выходец из Союза, как и все остальные, он пришел во власть, по его собственному определению, мультимиллионером.

Как Атамбаев нажил свой капитал? Как и большинство влиятельных семейств Кыргызстана: удачно приватизировал государственную собственность.

В соответствии с архивными материалами Министерства юстиции Алмазбек Атамбаев в 1997–1999 годах руководил государственным акционерным обществом "Кыргызавтомаш", в 1998–1999 годах он выкупил большую часть акций и приватизировал компанию. На базе этого предприятия создал промышленную группу "Форум". Согласно программе приватизации, это промышленное предприятие оценивалось в 304 тысячи 140 сомов, однако там не указано, за сколько в действительности была продана компания.

К слову, как заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, недавно арестованный депутат Кубанычбек Жумалиев (его мечтали раскулачить чонказатовцы) разбогател по тому же принципу.

"Жумалиев один участок купил за 17 тысяч сомов, а продал за 185 миллионов сомов по сегодняшнему курсу и никаких налогов не заплатил, что на это скажете? Коррупционер он и есть коррупционер, и теперь он все наворованное вернет государству, мы его по закону заставим!!!" - написал Ташиев на своей странице в социальных сетях.

Два пути

Такой подход к управлению государством привел к ожидаемым последствиям. Несколько сотен богачей во власти с одной стороны и нищий народ с другой. Насквозь коррумпированное государственное устройство, экономика в руинах и почти никакой надежды на то, что страна когда–нибудь выберется из ямы.

Из–за своего неумения, глупости, жадности или по каким–то иным причинам ни один из оте-чественных правителей не смог запустить в Кыргызстане какие–то крупные национальные проекты, открыть предприятия, которые дали бы людям рабочие места, стабильный заработок, уверенность в завтрашнем дне.

Да и у богатеев, которые неизменно трутся около власти, тоже с фантазией плохо. Их творческий потолок - строить уродливые многоэтажки в столице, окончательно уничтожая город как среду обитания, да возводить торгово–развлекательные центры, в которых скоро некому будет делать покупки.

Итак, сегодня к власти пришли по факту последние представители советского поколения политиков. Смогут ли они сделать что–то для своей страны и народа?

Очевидно, что они могут пойти по простому пути, по тому, который выбирали их предшественники. Произойдет очередной передел собственности (если вообще осталось, что делить), и на сцене появится новый сверхбогатый девизион.

При таком сценарии финал будет весьма драматичным. Новообразовавшуюся верхушку рано или поздно снесут. Причем результаты очередной революции, если таковая назреет, могут оказаться куда более плачевными и серьезными, чем раньше. События прошлого октября показали, что общество сильно раздроблено: политики не могут договориться между собой и почти не имеют влияния на сторонников.

Впрочем, есть и другой путь. Поскольку лозунг "грабь награбленное" уже не актуален, Садыр Жапаров и его команда могут провести кампанию по возвращению этого самого награбленного государству. Причем возвращать нужно именно в активы, необходимо заставить все это - заводы, земли и т.д. - работать на пользу народа.

Для того, чтобы реализовать такой амбициозный план, нужна идеология, каковой после СССР в нашей стране не было. Партии не в счет: социал–демократы, социалисты и коммунисты независимого Кыргызстана - это просто этикетки на пустых спичечных коробках. Ни одно из имеющихся в стране политобъединений не может похвастать наличием идеологии. По сути, они ничем друг от друга не отличаются, кроме названий.

Новая идеология

Борьба с коррупцией или с ОПГ, развернутая властями сегодня, не может считаться идеологией. А вот восстановление социальной справедливости, предполагающее что–то вроде национализации, это совсем другое дело.

Причем появление подобной идеологии никого бы не удивило. Во–первых, потому, что в нашей стране политические идеи "левого" толка были популярны всегда. Причина: колоссальный социально–экономический разрыв, возникший за годы независимости между так называемой элитой страны и основной массой населения. Представители первой живут в роскоши, ездят на люксовых авто и учат своих отпрысков в престижных университетах развитых стран. В то время большинство кыргызстанцев заняты самовыживанием, а лучшее будущее их детей - в гастарбайтерстве.

А во–вторых, потому что "левизна" становится общемировым движением за справедливость. Призыв "есть богатых", вычлененный из сильно сокращенной фразы Жан–Жака Руссо, философа, выступавшего за идею всеобщего социального равенства, сегодня снова популярен. Молодежь, в том числе в развитых странах, год от года левеет.

Это происходит даже в США. В октябре 2019–го, согласно результатам опроса, опубликованного Axios, 50 процентов американских миллениалов и 51 процент зумеров негативно относились к капитализму, причем эти показатели выросли по сравнению с 2018–м. Половина респондентов выражала обеспокоенность тем, что экономическая система страны работает не за, а против них. Авторы указывали, что такие мысли возникали у представителей новых поколений чаще, чем у старших.

Пандемия коронавирусной инфекции только усилила этот перекос: людей, особенно молодых, все больше задевает растущее неравенство, все больше возмущает, что ограниченная группа людей поделила между собой неограниченное богатство.

Садыр Жапаров сегодня может стать носителем и реализатором левых политических идей в Кыргызстане. Это было бы очень символично, учитывая, что он представляет последнее поколение кыргызских политиков, вышедших из Советского Союза, построенного на идеологии всеобщего, в том числе и экономического равенства.

Правда в том, что Кыргызстан сейчас находится на дне - внешней помощи ждать особо неоткуда, а внутренние ресурсы сильно истощились из–за коронакризиса, а также бурной и плодотворной (для самих себя) деятельности отечественных мздоимцев.

Сегодня единственная возможность выйти из кризиса - окончательно разрушить коррупционные структуры, которые строились и укрепляли все годы независимости КР, и постараться возместить государству, хотя бы частично, причиненный ущерб.

Деликатность по отношению к коррумпированным чиновникам в нынешней ситуации неуместна. К тому же до сих пор она не давала необходимых результатов: коррупционеры в нашей республике чувствовали себя вольготно и защищенно, поскольку знали, что с легкостью смогут обойти закон.

Получится ли создать новый национальный тренд на умеренность в части демонстрации нашей, так называемой элитой своих богатств? Кто знает. Однако было бы здорово, если бы верхушка, привыкшая к вызывающей роскоши, наконец осознала, что подобный образ жизни не просто неприличен, но и крайне циничен, учитывая, что большинство жителей КР балансирует на грани нищеты.