В ожоговом отделении находятся два тяжелых пациента, которым нужна помощь

Волонтеры "Дизель–форума" кричат о помощи: в ожоговом отделении находятся два тяжелых пациента, которые не могут купить лекарства.

Но и добровольцы этого сделать не в состоянии - деньги закончились, висит долг перед поставщиками лекарств - 100 тысяч сомов.

Художник Игорь Калашников попал в ожоговое отделение еще 15 декабря. Сильно обгорели лицо и руки во время пожара: мужчина чистил кисти керосином и опрокинул банку с горючим. Тонкая струйка потекла по столу и капнула на открытую спираль плитки. Мастерская полыхнула в мгновение. А в это время в соседней комнате находился хозяин помещения - неходячий инвалид. Пока его вытаскивал из пламени, сам обгорел до неузнаваемости.

Платить за лечение Игорю нечем было с первого дня госпитализации. Врачи отделения попросили волонтеров "Дизель–форума" помочь дедушке. А буквально через двое суток в больницу поступил еще один пациент - пожилой мужчина, от которого отказались родственники, решив, что он все равно не выживет.

Выжили оба. Но только благодаря тому, что волонтеры регулярно привозили лекарства. А теперь не могут - нет денег. Но этим людям обязательно нужно продолжить лечение. Пожалуйста, помогите!

Помочь просто:

пополнить ЭЛСОМ ожоговой копилки 0552–217–217 (оформлен на Наталью Дьяченко - куратора "ожоговой" темы);

принести помощь на точки сбора интернет–форума, вы их видите на этой странице.