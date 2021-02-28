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Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на международном турнире в Киеве

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- Сыягуль Караман
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Айсулуу Тыныбекова выиграла золото в весовой категории до 62 килограммов на XXIV международном турнире по спортивной борьбе в Киеве. Ее соперницей в финале была украинка Илона Прокопевнюк.

До этого Айсулуу Тыныбекова со счетом 10:0 уверенно выиграла спортсменку из Узбекистана.

"В борьбе за золотую медаль мне пришлось испытать острые ощущения, проверить силу воли и духа! Так как динамика схватки менялась очень часто, я попала в очень трудное положение, где пришлось нелегко не только мне, но и моему тренеру и, конечно же, болельщикам. Испытала выброс адреналина!" – написала Айсулуу Тыныбекова на своей странице в соцсетях.

Она поблагодарила всех, кто в нее верит и поддерживает.


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URL: https://www.vb.kg/397866
Теги:
Айсулуу Тыныбекова
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