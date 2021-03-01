Армянские радикалы устроили факельное шествие в центре Еревана

Вчера вечером, 28 февраля, радикальное движение "Сасна црер" провело факельное шествие в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

Основные требования радикалов - отставка премьер-министра Никола Пашиняна и возвращение Нагорного Карабаха Армении.

Митинг начался одновременно с концертом оппозиции, который проходит у парламента. В качестве места акции "Сасна црер" выбрала ступени знаменитого хранилища древних книг Матенадаран.

С наступлением темноты радикалы взяли в руки факелы и отправились в шествие по центру Еревана. На акции присутствовала полиция, однако сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в мероприятие.