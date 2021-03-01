В Сокулукском районе найдено тело девятиклассницы

В ГУВД Чуйской области прокомментировали информацию о том, что в спортивном зале Сокулукского района найдено повешенное тело девятиклассницы.
23 февраля в ОВД Сокулукского района поступило сообщение по факту обнаружения тела 14-летней Б.В. На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. По предварительным данным, девочка повесилась.
"Сотрудники милиции осмотрели тело - посторонних следов не было обнаружено, кроме следа от веревки", - сообщают в ведомстве.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, назначена экспертиза.
Все обстоятельства дела выясняются, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.
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