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В Сокулукском районе найдено тело девятиклассницы

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- Оксана Гут
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В ГУВД Чуйской области прокомментировали информацию о том, что в спортивном зале Сокулукского района найдено повешенное тело девятиклассницы.

23 февраля в ОВД Сокулукского района поступило сообщение по факту обнаружения тела 14-летней Б.В. На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. По предварительным данным, девочка повесилась.

"Сотрудники милиции осмотрели тело - посторонних следов не было обнаружено, кроме следа от веревки", - сообщают в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, назначена экспертиза.

Все обстоятельства дела выясняются, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/397879
Теги:
ГУВД, Сокулукский район, суицид, Чуйская область, школа, Кыргызстан, следствие, погиб ребенок
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