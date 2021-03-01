В Москве "переведут" госуслуги на языки мигрантов

Оказывать государственные услуги на родных языках мигрантов из стран Центральной Азии и других государств СНГ, а также китайском и английском – такова цель нового проекта, инициируемого властями Москвы. Его основная цель - сделать портал мэра столицы максимально доступным для всех слоёв населения.

Для "подключения" к госуслугам трудовых мигрантов и туристов начато составление "профилей", проживающих в Москве иностранцев, и исследование проблем, с которыми они сталкиваются из-за языкового барьера. Информация об этом содержится в документации к тендеру на "исследование по адаптации электронных сервисов для лиц, не владеющих русским языком", который АО "Электронная Москва" (принадлежит департаменту имущества столицы) разместило 1 февраля.

Основная цель исследования - выявить проблемы, которые можно решить за счёт перевода электронных сервисов, включая раздел "услуги" на сайте mos.ru, на другие языки, отмечается в документации. Поставлена задача проанализировать аудиторию, находящихся в Москве иностранцев, выяснить, сколько из них потенциально могли бы стать пользователями электронных сервисов. При этом обязательному учёту подлежат носители (в качестве основного) национальных языков стран, Центральной Азии, СНГ, а также английского и китайского языков. Исполнитель должен посчитать численность каждой из групп, определить "топ-5" наиболее распространённых в Москве иностранных языков, а также составить "портрет" пользователя в соответствии с языковой группой и категорией "мигрант", "турист" или "экспат" (человек с гражданством одной страны и работающий по контракту в другой стране – VB.KG).

В итоге для каждой из этих трех групп нужно будет определить наиболее востребованный вид услуг и предложить решения по адаптации цифровых сервисов.

В департаменте информационных технологий российской столицы главной целью исследования назвали "расширении доступности официального портала мэра Москвы для максимально широкого круга пользователей, независимо от того, проживают они в Москве или нет". И добавили, что адаптация городских онлайн-сервисов для нерезидентов из других стран - стандартная практика всех крупных городов мира.

По данным управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы за 2019 год, за оформлением патента, постановкой на учёт и другими документами в столице чаще всего обращаются жители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана.

Как отмечают эксперты, в число наиболее нужных услуг для мигрантов входят также запись к врачу, устройство в детсады и школы детей мигрантов, не имеющих постоянной регистрации. Сегодня оказание этих и иных услуг требует к тому же личного присутствия мигранта.

Как отметили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, сегодня абсолютное большинство трудовых мигрантов из Кыргызстана, особенно из числа молодежи, свободно владеют навыками использования смартфонов. И, безусловно, смогли бы активно пользоваться новыми возможностями при обеспечении доступа к госуслугам, что так необходимо им в повседневной жизни здесь.