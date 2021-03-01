Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 102.25 - 103.42

В Москве "переведут" госуслуги на языки мигрантов

280  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оказывать государственные услуги на родных языках мигрантов из стран Центральной Азии и других государств СНГ, а также китайском и английском – такова цель нового проекта, инициируемого властями Москвы. Его основная цель - сделать портал мэра столицы максимально доступным для всех слоёв населения.

Для "подключения" к госуслугам трудовых мигрантов и туристов начато составление "профилей", проживающих в Москве иностранцев, и исследование проблем, с которыми они сталкиваются из-за языкового барьера. Информация об этом содержится в документации к тендеру на "исследование по адаптации электронных сервисов для лиц, не владеющих русским языком", который АО "Электронная Москва" (принадлежит департаменту имущества столицы) разместило 1 февраля.

Основная цель исследования - выявить проблемы, которые можно решить за счёт перевода электронных сервисов, включая раздел "услуги" на сайте mos.ru, на другие языки, отмечается в документации. Поставлена задача проанализировать аудиторию, находящихся в Москве иностранцев, выяснить, сколько из них потенциально могли бы стать пользователями электронных сервисов. При этом обязательному учёту подлежат носители (в качестве основного) национальных языков стран, Центральной Азии, СНГ, а также английского и китайского языков. Исполнитель должен посчитать численность каждой из групп, определить "топ-5" наиболее распространённых в Москве иностранных языков, а также составить "портрет" пользователя в соответствии с языковой группой и категорией "мигрант", "турист" или "экспат" (человек с гражданством одной страны и работающий по контракту в другой стране – VB.KG).

В итоге для каждой из этих трех групп нужно будет определить наиболее востребованный вид услуг и предложить решения по адаптации цифровых сервисов.

В департаменте информационных технологий российской столицы главной целью исследования назвали "расширении доступности официального портала мэра Москвы для максимально широкого круга пользователей, независимо от того, проживают они в Москве или нет". И добавили, что адаптация городских онлайн-сервисов для нерезидентов из других стран - стандартная практика всех крупных городов мира.

По данным управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы за 2019 год, за оформлением патента, постановкой на учёт и другими документами в столице чаще всего обращаются жители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана.

Как отмечают эксперты, в число наиболее нужных услуг для мигрантов входят также запись к врачу, устройство в детсады и школы детей мигрантов, не имеющих постоянной регистрации. Сегодня оказание этих и иных услуг требует к тому же личного присутствия мигранта.

Как отметили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, сегодня абсолютное большинство трудовых мигрантов из Кыргызстана, особенно из числа молодежи, свободно владеют навыками использования смартфонов. И, безусловно, смогли бы активно пользоваться новыми возможностями при обеспечении доступа к госуслугам, что так необходимо им в повседневной жизни здесь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397880
Теги:
миграция, Россия, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  