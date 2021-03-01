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В России продлили прием заявок на обучение в ее вузах

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- Евгений Денисенко
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Срок приема заявок от иностранцев на обучение в российских вузах в рамках квоты правительства РФ продлевается. Об этом сообщили в федеральном агентстве "Россотрудничество".

Заявку, как отмечается, можно подать до 15 марта в электронной форме, на сайте государственной информационной системы "Образование в России". Он соединяет функции и единого портала для абитуриентов, и новостного ресурса с актуальными программами.

Отбор проводится в два тура. Первый этап - по месту жительства абитуриента, в представительстве "Россотрудничества" или посольстве России в конкретной стран. Второй этап проведут сами высшие учебные заведения, рассмотрев досье претендующих на учебу в этих вузах.

По итогам отбора будет создан список кандидатов согласно выделенной на страну квоте.

К старту приемной кампании приурочено и начало работы специального сервиса для абитуриентов из-за рубежа, которые хотят продолжить обучение в РФ. Этот ресурс подназванием "Учись в России!", который направлен на облегчение иностранным абитуриентам процесса подачи документов, запустило "Россотрудничество". Суперсервис, как подчеркивается, даст возможность обеспечить полностью прозрачный процесс: от подачи заявки, проведения отбора до сопровождения, в том числе миграционного.

Пользователи сервиса получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, включая актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (основной и единый госэкзамены), соответствующие российским образовательным стандартам. А курс "Русский как иностранный" позволит иностранным абитуриентам подтянуть знание русского языка.

Тем временем, власти РФ предусматривают увеличение квоты на обучение иностранных студентов-бюджетников. В недавнем правительственном постановлении на этот счет, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается: "Установить, что квота на образование в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает в 2021 году 18 тыс. человек, в 2022 году - 23 тыс. человек и начиная с 2023 года - 30 тыс. человек".

По информации Министерства образования и науки РФ, сегодня в российских вузах получают образование свыше 300 тысяч граждан 170 государств, в том числе Кыргызстана. Студентов-кыргызстанцев насчитывается около 15 тысяч, в том числе до 6 тысяч из них – на бюджетных отделениях российских университетов.


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URL: https://www.vb.kg/397883
Теги:
вуз, Россия
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