1 марта истекает срок представления ЕНД юридическими лицами

Сегодня, 1 марта, последний день приема Единой налоговой декларации у юридических лиц. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как отмечается, все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 12.00 часов ночи.

Напомним, что ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.