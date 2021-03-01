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1 марта истекает срок представления ЕНД юридическими лицами

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- Виктория Гунгер
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Сегодня, 1 марта, последний день приема Единой налоговой декларации у юридических лиц. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как отмечается, все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 12.00 часов ночи.

Напомним, что ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/397884
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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