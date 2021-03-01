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Кыргызские аксакалы встретились в Доме народов России

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- Евгений Денисенко
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Свое первое мероприятие провел в недавно открывшемся в Москве Доме народов России Общероссийский кыргызский конгресс. Здесь состоялось собрание Совета старейшин этого крупнейшего общественного объединения кыргызской диаспоры в РФ.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дом народов России" было создано по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и начало действовать несколько месяцев назад. Оно ставит задачи содействия развитию этнокультурному разнообразию страны, реализации государственной национальной политики. И призвано консолидировать усилия различных диаспоральных организаций, национально-культурных центров, действующих в РФ. А в начале нынешнего года свой офис получил в этом Доме и Общероссийский кыргызский конгресс.

По словам его президента Кубанычбека Кожоева, Совет старейшин является одной из важнейших структур конгресса, активно работает с молодежью, участвует в решении проблем трудовых мигрантов в России. Среди участников нынешней встречи был и почетный председатель этого Совета, участник легендарного парада Победы 1945 года, уроженец Джалал-Абадской области Кыргызстана полковник Ороз Мамралиев.

В том победном году его откомандировали с фронта в конную милицию Москвы, но вскоре направили в Высшее кавалерийское училище, при котором начала действовать тренерская школа для высших лиц советского руководства.

Судьба сводила кыргызстанца в качестве инструктора этой школы с членами советского правительства, с их близкими, со всеми советскими маршалами, в том числе с Жуковым, Рокоссовским, Буденным, Булганиным, с ним дружил сын Сталина Василий, а однажды Мамралиеву даже довелось неожиданно встретиться с самим генералиссимусом. Впоследствии Ороз Мамралиев занимался подготовкой спортсменов–пятиборцев. И, будучи мастером конного спорта, воспитал 16 мастеров, 20 кандидатов. А сегодня также возглавляет Совет ветеранов 1-го оперативного конного полка московской полиции, заместителем командира которого являлся до выхода на пенсию.

Выступая перед аксакалами, Кубанычбек Кожоев поблагодарил их за активную общественную деятельность, а также участвовавшего в собрании директора Дома народов России Андрея Березина за предоставленное конгрессу на безвозмездной основе помещение. И рассказал о дальнейших планах ОКК, который теперь обрел свою штаб-квартиру в центре Москвы, в стенах этого Дома.

"От имени всей кыргызской общины России выражаю благодарность Федеральному агентству по делам национальностей, Росимуществу и Комитету по делам национальностей Государственной Думы. Наш конгресс является членом Ассамблеи народов России и имеет свои региональные отделения в 80 городах страны, они действуют от Камчатки до Калининграда. Мы стремимся быть образцовой частью единого многонационального народа России, вносить свою лепту в социально-экономическое благополучие страны и всегда открыты к диалогу и сотрудничеству!" – сказал Кожоев.

Андрей Березин в свою очередь пообещал оказывать всемерное содействие деятельности этого крупнейшего диаспорального объединения. Подписание с ОКК соглашения о сотрудничестве он назвал "очень важным". "Наша основная цель, - подчеркнул Березин, – оказывать всемерное содействие и общественным организациям, и федеральным национально-культурным автономиям в их деятельности по сближению всех народов, живущих в России".

Участники собрания также обсудили возможные варианты такого взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/397889
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан
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