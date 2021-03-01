Партия "Республика" выдвинула кандидатов в Бишкекский городской кенеш

28 февраля политическая партия "Республика" провела городскую конференцию и выдвинула своих кандидатов в Бишкекский городской кенеш. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что делегаты приняли решение участвовать на выборах в горкенеш, утвердить предвыборную программу и партийный список после обсуждения результатов работы партии.

Среди кандидатов значатся имена экс-вице-премьера и экс-вице-мэра Алтынай Омурбековой, доктора юридических наук Аяза Баетова, журналисток Айдай Иваковой и Сабины Дамаскиной, общественного деятеля и депутата городского кенеша Гульнары Молдобековой, главы юридической компании и экс-акима Свердловского района Самарбека Болотбекова.