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Партия "Республика" выдвинула кандидатов в Бишкекский городской кенеш

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- Оксана Гут
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28 февраля политическая партия "Республика" провела городскую конференцию и выдвинула своих кандидатов в Бишкекский городской кенеш. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что делегаты приняли решение участвовать на выборах в горкенеш, утвердить предвыборную программу и партийный список после обсуждения результатов работы партии.

Среди кандидатов значатся имена экс-вице-премьера и экс-вице-мэра Алтынай Омурбековой, доктора юридических наук Аяза Баетова, журналисток Айдай Иваковой и Сабины Дамаскиной, общественного деятеля и депутата городского кенеша Гульнары Молдобековой, главы юридической компании и экс-акима Свердловского района Самарбека Болотбекова.


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URL: https://www.vb.kg/397890
Теги:
Бишкекский горкенеш, Республика, выборы, партии, Кыргызстан, политика, Омурбек Бабанов, Алтынай Омурбекова
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