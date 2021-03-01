Самого богатого депутата России арестовали

Депутата-миллиардера Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова арестовали. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Пашов будет находиться в СИЗО до 26 апреля, при этом он "будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее - как решит следователь", - уточнили в суде.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат местного парламента Максим Козлов рассказал, что Пашов все это время был на Сахалине, посещал все допросы, участвовал в следственных мероприятиях.

Пашова задержали 26 февраля, когда он прилетел в Хабаровск в командировку и был вызван на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек. Речь идет о видео про "крабового короля" Олега Кана, на котором кто-то из друзей сахалинского депутата вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. При этом, как указывает Sakh.com, Пашов к ней даже не прикасается. Кан находится в международном розыске.

В сентябре 2020 года Forbes объявил Пашова самым богатым депутатом России. Доходы его семьи по итогам 2019 года оценивались в 6,2 миллиарда рублей. Депутат возглавляет предприятие "Монерон", которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. Выручка компании составила 7,97 миллиарда рублей по итогам 2019 года.