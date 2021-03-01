Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 102.25 - 103.42

Самого богатого депутата России арестовали

292  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутата-миллиардера Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова арестовали. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Пашов будет находиться в СИЗО до 26 апреля, при этом он "будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее - как решит следователь", - уточнили в суде.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат местного парламента Максим Козлов рассказал, что Пашов все это время был на Сахалине, посещал все допросы, участвовал в следственных мероприятиях.

Пашова задержали 26 февраля, когда он прилетел в Хабаровск в командировку и был вызван на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек. Речь идет о видео про "крабового короля" Олега Кана, на котором кто-то из друзей сахалинского депутата вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. При этом, как указывает Sakh.com, Пашов к ней даже не прикасается. Кан находится в международном розыске.

В сентябре 2020 года Forbes объявил Пашова самым богатым депутатом России. Доходы его семьи по итогам 2019 года оценивались в 6,2 миллиарда рублей. Депутат возглавляет предприятие "Монерон", которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. Выручка компании составила 7,97 миллиарда рублей по итогам 2019 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397894
Теги:
Россия, Депутат, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  