ВОЗ сообщила, сколько жителей Земли имеют иммунитет к коронавирусу

Антитела к коронавирусу есть у менее десяти процентов населения Земли, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Она рассказала, что в организации следят за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах.

"Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета", - отметила эксперт. Интервью транслировали в Twitter ВОЗ.

Когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему подвергаются риску заражения. Единственный способ наработать коллективный иммунитет в мировых масштабах - вакцинация, считает Сваминатан.

За год число инфицированных SARS-CoV-2 достигло 113,5 миллиона человек, из них 2,5 миллиона умерли.