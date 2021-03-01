Жапаров: Выборы в Жогорку Кенеш пройдут осенью

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут осенью. Об этом в интервью казахскому изданию "Казинформ" сказал президент КР Садыр Жапаров.

Глава государства сообщил эту информацию вскользь, отвечая на вопрос о своем сложившимся имидже "строго руководителя". Жапаров заявил, что были проведены "честные, справедливые выборы" президента, а скоро пройдут и местные выборы.

"Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. Осенью пройдут парламентские выборы. И во всех этих процессах закон должен быть единым для всех - от президента до дехканина с кетменем в руках. Сейчас мы устанавливаем законность и справедливость. Конечно, это невозможно сделать за один год. Для исправления ситуации нужно 2-3 года", - отметил он.

Напомним, итоги выборов в Жогорку Кенеш, прошедших 4 октября 2020 года, были отменены. В результате полномочия VI созыва парламента, пятилетний срок которых истек, продлеваются.