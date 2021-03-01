Садыр Жапаров: В детстве я говорил, что "буду, как Брежнев"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в преддверии государственного визита в Республику Казахстан дал интервью МИА "Казинформ". Глава государства ответил на вопросы относительно кыргызско-казахстанских двусторонних отношений, центрально-азиатской интеграции, развитии инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в рамках интеграционных объединений и др.

Какими были эти выборы для Вас? Чем запомнилась Вам выборная кампания? Думали ли Вы полгода назад, что будете управлять Кыргызстаном?

- Хороший вопрос. Не полгода назад, скажу правду, в детстве мои дедушка и бабушка всегда смотрели съезды КПСС. Бабушка в то время была депутатом Верховного Совета. Каждый раз, когда проходил КПСС, она говорила, что едет в Москву на съезд, и уезжала. Я тогда учился в 4-м или 5-м классе, вместе с дедушкой и бабушкой с интересом смотрел телевизор. Это были времена Брежнева. Когда он выступал, я говорил, что "буду, как Брежнев". Такая у меня была потаенная мечта. Судьба сложилась так, что 16 лет назад, в 2005 году, я был избран депутатом парламента. С тех пор я борюсь с коррупцией. Вы знаете, у нас коррупция за 30 лет набрала силу. Поэтому, и в этот раз в нашей стране произошла смена власти. Это было следствием того, что чиновники погрязли в коррупции. Следующий вопрос заключается в том, что у нас увеличился разрыв между бедными и богатыми. Вследствие этого и произошла у нас революция.

Вы, наверное, знаете, что у нас есть месторождение Кумтор, где добывают золото и серебро. Еще 8 лет назад я говорил о коррупции на этом месторождении, говорил, что кыргызское государство ни одного тыйына пользы не получает от этого месторождения. Я своими глазами видел разорение этого месторождения, бил тревогу, говорил, что это не должно продолжаться. Несмотря на это, я решил довести дело до конца и в 2012 году был в первый раз арестован. Просидел 9 месяцев. Позже суд оправдал меня - я вышел на&n bsp;свободу честным человеком. Но преследования продолжались, и я уехал за границу. Был в Казахстане, России, Европе. В 2017 году вернулся, чтобы участвовать в президентских выборах.

По возвращению меня задержали на казахстанско-кыргызской границе и опять посадили. В тюрьме прошли 3,5 года моей жизни. Как вы знаете, в октябре прошлого года были волнения. При помощи и поддержке населения я вышел на свободу и пришел к власти. Я не этому был рад. Вы спросили, думал ли я полгода назад, что будут президентом? Думал. У меня была цель в свое время стать президентом. Но я не знал, как и когда это произойдет. Прежде всего, я радуюсь тому, что мне удалось избежать кровопролития в стране, пройти этот путь мирно, не разбив ни одного стекла, не допустив мародерства, не столкнув бедных с богатыми. Радуюсь не тому, что стал президентом, а тому, что сохранил порядок.

Вы избраны президентом. Недавно вы совершили поездку в Российскую Федерацию. Теперь собираетесь в Казахстан с государственным визитом. Почему вы выбрали эти два государства и с какими предложениями вы направляетесь в Казахстан?

- После избрания президентом одним из первых меня пригласил Касым-Жомарт Кемелевич, и я дал обещание приехать. Это одна из причин, почему среди государств Центральной Азии первый визит я совершаю в Казахстан. Во-вторых, мы, казахи и кыргызы - братские, соседние страны. У нас есть множество общих интересов, которые объединяют нас. Поэтому я еду в братскую, родственную страну. Почему первая поездка была в Россию? С российской стороной у нас были подготовленные к скорейшему подписанию протоколы и договоры. 2–3 марта намерен побывать с государственным визитом в Казахстане. Также запланирована поездка в Узбекистан. Кроме того, есть в планах визиты в Китай и Турцию. Мы должны прилагать большие усилия для достижения высокого уровня взаимоотношений со всеми государствами. Такова наша политика.

За последние 25 лет между нами было подписано немало документов, договоров. Многие вопросы решены. Будете ли Вы сохранять преемственность в отношениях с Казахстаном?

- Да, мы - братья. Если поставить рядом казаха и кыргыза, другие люди не смогут их различить. Если Вас и меня поставить рядом, и спросить незнакомого человека, где казах, а где кыргыз - он не сможет ответить, отличить. Поэтому, на переговорах с Казахстаном, при подписании любых договоров, даже если возникают вопросы, между нами не должно быть споров и конфликтов. Мы не должны строить свои планы, исходя из сиюминутных интересов. В ходе визита в Казахстан будут подписаны ряд соглашений и договоренностей. Но, между нами не должно быть ни одного нерешаемого вопроса.

Вы говорили, что между Казахстаном и Кыргызстаном решено много вопросов. Есть ли нерешенные вопросы?

- Нерешенных вопросов нет. Если будут какие-то малозначительные вопросы, то мы их решим путем переговоров.

Казахстан и Кыргызстан являются членами ряда международных организаций. Среди них есть две крупные организации: Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества.

По каким вопросам в этих организациях позиции Казахстана и Кыргызстана совпадают?

- В ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СНГ имеются множество вопросов. И у граждан Казахстана и Кыргызстана есть общие интересы в решении этих вопросов. В 90 процентах вопросов интересы двух стран схожи. Мы всегда защищаем наши общие интересы. У нас общие принципы. Мы согласованно действуем в ЕАЭС и ШОС. Эта работа будет продолжаться и в будущем.

После обретения независимости нашими странами эксперты и политологи много говорят о центрально-азиатской интеграции. Каковы Ваши взгляды по этому вопросу?

- О центрально-азиатской интеграции начали говорить с 2000 года. Как мне стало известно, Узбекистан и Туркменистан в скором времени проведут конференцию по вопросам интеграции в Центральной Азии. Мы хотим предложить провести конференцию в Бишкеке. Государства Центральной Азии должны всегда поддерживать между собой интеграционные связи. Если мы, в нашем регионе, не будем едины, а будем разобщены - это может привести к негативным последствиям.

С 2005 года из Казахстана в Кыргызстан поступило около одного миллиарда инвестиций - в горнорудную, коммуникационную отрасли. Наши предприниматели работают в Кыргызстане. Между двумя странами есть экономические отношения. Какова Ваша политика в отношении казахстанских инвестиций?

- Придя к власти, я взял под защиту всех инвесторов. Мы избрали президентскую форму правления. В связи с этим, будет принята новая Конституция. Затем будут разработаны новые законы, будет избран новый парламент. В настоящее время при правительстве есть Агентство по привлечению инвесторов и защите их интересов. После принятия нового Основного закона страны мы повысим статус этого агентства и превратим его в национальное агентство, напрямую подчиняющееся Президенту. Если со стороны каких-либо органов будет оказываться давление на инвестора - агентство защитит его интересы. Это будет в моей личной компетенции. Инвесторы будут заключать соглашения с государством на 20-30 лет. Даже если власть сменится, для инвесторов должны быть гарантии для дальнейшей работы. Государство не должно отходить от своих принципов. В настоящее время на территории Кыргызстана, в частности, в Таласе, в ущелье Ала-Бука работают казахстанские инвесторы. Не секрет, что раньше были случаи притеснения инвесторов, отъема у них собственности, возбуждения разных дел. Для того, чтобы отныне таких негативных явлений не было, я намерен создать Национальное агентство.

Коснемся темы трансграничных рек - каковы Ваши взгляды на этот вопрос? Какими путями можно решить эту проблему?

- Сегодня в мире существует дефицит воды. У нас также не обходится без подобных проблем. Следует отметить, что если ситуация на нашем водохранилище Токтогул будет развиваться так же, как сейчас, то оно придет в состояние, чреватое катастрофой. Поэтому, мы рассматриваем вопрос об импорте электроэнергии из Казахстана и Узбекистана. Республика Казахстан уведомила, что готова экспортировать в нашу страну 0,9-1 млрд кВт электроэнергии. Мы в свою очередь ведем переговоры и с Узбекистаном. Если не обеспечить поставки извне, то нам придется обеспечивать свою страну электроэнергией самостоятельно, но вследствие этого в вегетационный период никому не хватит воды. И в итоге уровень воды в водохранилище Токтогул снизится. Поэтому, мы должны импортировать энергию из Казахстана и Узбекистана. Это будет приемлимо для всех нас. Мы надеемся, что, в результате, выполним межгосударственные обязательства в вегетационный период.

Есть ли у Кыргызстана своя собственная политика в отношении трансграничной логистики?

- Кыргызстан находится точно в середине Великого Шелкового пути, соединяющего Запад и Восток. Если речь идет о трансграничных связях, то я надеюсь, что мы станем регионом, который соединит различные области. В этом направлении у нас есть национальный проект - железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Она пройдет по югу страны. Это будет железная дорога, связывающая страны Центральной Азии между собой, а азиатский регион с Европой. Если мы построим эту дорогу, то это будет означать дальнейшее развитие Великого Шелкового пути. Это внешний приоритет нашего государства.

О чем вы будете говорить с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе визита 2 марта? Можете ли Вы сообщить нам об этом, хотя бы в общих чертах?

- Это мой первый визит в Казахстан в качестве Президента, я совершаю государственный визит по официальному приглашению, чтобы укрепить братские связи. Все будет решаться путем переговоров и заключения соглашений по различным вопросам и таких вопросов много.

Мы читаем кыргызские средства массовой информации, посещаем кыргызские сайты и страницы в Facebook. Вас называют строгим руководителем. С чем связано формирование такого имиджа?

- Возможно, со стороны я выгляжу строгим, но в душе я мягкий человек. У нас сейчас закон работает во всех сферах. Я всем говорю - министрам, премьер-министру, силовым структурам, чтобы они действовали только в рамках закона. Требую, чтобы за коррупцию, за преступления наказывали хоть действующих, хоть бывших руководителей. Я говорю: "Если кого-то арестуете по навету, тогда будет сами привлечены к ответственности". Поэтому, сейчас у нас начал работать закон. Я понимаю, почему у Вас возникло представление, что я строгий руководитель. Арестованы премьер-министры, министры, руководители и другие крупные чиновники. Понимаю, что Вы именно это имеете в виду. За 30 лет коррупция у нас пустила глубокие корни. Около 300 семей в Кыргызстане разбогатели, остальные обеднели. Вследствие этого у нас произошла третья революция. Это первая причина. Вторая причина заключается в нечестных, несправедливых выборах. Поэтому, мы провели честные, справедливые выборы. Скоро пройдут и местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. Осенью пройдут парламентские выборы. И во всех этих процессах закон должен быть единым для всех - от президента до дехканина с кетменем в руках. Сейчас мы устанавливаем законность и справедливость. Конечно, это невозможно сделать за один год. Для исправления ситуации нужно 2-3 года.

Какой теперь будет внешняя политика Кыргызстана?

- В первую очередь, мы продолжим братские связи с соседними государствами. У кыргызов и казахов есть хорошая поговорка: "Ближний сосед лучше дальнего родственника". Мы должны, в первую очередь, развивать хорошие отношения с соседями. С другими государствами, например, с Россией, мы являемся союзниками, стратегическими партнерами также необходимо поддерживать тесные связи. Со странами Европы, Америки, со всеми государствами мы будем устанавливать равноправные отношения, с учетом интересов обеих сторон.

Я хорошо понимаю, что у Вас не бывает много свободного времени. Вы только приступаете к работе президента. И все же, как проводит свободное время президент Кыргызстана?

- Верно, сейчас у меня нет свободного времени. Я говорю пресс-секретарю и советнику, что они меня не жалеют, не оставляют свободного времени. Но, при любой возможности посещаю бассейн. Летом играю в футбол и большой теннис. Но свободного времени действительно мало.

Ваши пожелания народу Казахстана?

- Желаю народу Казахстана единства, добра, мира! Конечно, надо признать, что сегодня Казахстан на много лет опережает нас. Желаю, чтобы ваш народ продвигался еще дальше, поскольку, если у вас все будет хорошо, то и в Кыргызстане все будет хорошо. Мы братские народы. Мы никогда не оставляли друг друга. История это доказывает. Когда казахам было трудно - кыргызы помогали, когда было трудно кыргызам - казахи оказывали помощь. Если обратиться к истории, то есть пример - во время голода в 30-е годы множество казахов переселились к нам. Тогда мы делили с казахами последнюю чашку талкана, спасли казахов от голода. В моем родном районе около 10 аулов, где живут казахи. Уже более 100 лет они живут здесь, и мы уже сроднились с ними. Мы всегда помогали друг другу в трудные времена. Поэтому, желаю братьям-казахам добра, процветания, мира и спокойствия!