Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 102.25 - 103.42

ГКНБ КР обеспокоен участием партии "Ишеним" в выборах в местные кенеши

280  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР заявил о недопустимости нарушения в выборах в местные кенеши. Ведомством ведется работа, направленная на выявление, предупреждение и пресечение противоправных проявлений на всех уровнях государственного устройства республики.

"ГКНБ придает особое значение обеспечению безопасности и прозрачности выборного процесса и исключение возможности использования административного ресурса в ходе выборного процесса на всех уровнях государственной власти. В данном контексте заслуживают внимания предстоящие выборы в местные кенеши Кыргызской Республики, в которых намерены принять участие представители различных политических сил. При этом вызывает обеспокоенность намерение принять участие в выборах в местные кенеши республики политической партии "Ишеним", одним из учредителей которой является действующий полномочный представитель Правительства в Ошской области Ж.А. (Жарасул Абдураимов - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ГКНБ считает, что именно подобные факты использования административного ресурса, и как следствие нечестные выборы, явились одной из причин октябрьских событий 2020 года.

В данном контексте ГКНБ считает необходимым предупредить все политические силы о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства страны и проведения честных и прозрачных выборов. В противном случае все факты нарушения выборного процесса будут пресекаться в установленном законом порядке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397908
Теги:
Бишкекский горкенеш, ГКНБ, выборы, закон, Ошская область, партии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  