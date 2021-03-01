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Мошенник обещал сделать совладельцем угольной шахты. Взял деньги и сбежал

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- Екатерина Улитина
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В октября мужчина обещал ввести бишкекчанина в состав учредителей месторождения по добыче угля в Нарынской области, взамен просил дать вознаграждение. Однако получив деньги мошенник скрылся. Потерпевшему ничего не оставалось как обратиться в милицию.

"10 февраля 2021 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин М.Н. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "С.", который в октябре 2020 года, находясь по улице Ч.Валиханова, где войдя в доверие и обманным путем, под предлогом ввести в состав учредителей одного из месторождений по добыче угля расположенного на территории Нарынской области, завладел денежными средствами в сумме 10 тысяч 600 долларов США и 20-ю тысячами сомов. После чего не выполняя обещанного, скрывал свое местонахождение", - говорится в сообщении УВД Октябрьского района.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

При проведении комплекса следственных и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции Октябрьского РУВД был установлен и задержан подозреваемый И.С. 1979 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Октябрьским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца.

В данное время, продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

Внимание! Граждане пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(702) 10-60-20 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/397910
Теги:
мошенничество, Нарынская область, Кыргызстан, месторождение, УВД
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