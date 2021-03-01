С 15 марта в ЦОНах начнут выдавать сведения о недвижимости

С 15 марта в Центрах обслуживания населения начнут выдавать сведения о недвижимости и земельным объектам. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

В столичных ЦОНах с 1 февраля текущего года был апробирован пилотный проект по расширению перечня государственных услуг. Центры обслуживания населения предоставляли услуги Государственного агентства по земельным ресурсам (ГАЗР).

- Выписка о правах и ограничениях на объект недвижимости;

- Технические параметры объекта недвижимости;

- История прав и ограничений на объект недвижимости;

-Сведения об имении/неимении прав собственности на объекты недвижимости.

Данные работы проводились в рамках Указа президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики".

С 15 марта по 30 апреля 2021 года все ЦОНы республики в пилотном режиме начнут предоставлять услуги государственного агентства по земельным ресурсам.