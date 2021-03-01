Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 102.25 - 103.42

С 15 марта в ЦОНах начнут выдавать сведения о недвижимости

264  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 15 марта в Центрах обслуживания населения начнут выдавать сведения о недвижимости и земельным объектам. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

В столичных ЦОНах с 1 февраля текущего года был апробирован пилотный проект по расширению перечня государственных услуг. Центры обслуживания населения предоставляли услуги Государственного агентства по земельным ресурсам (ГАЗР).

- Выписка о правах и ограничениях на объект недвижимости;

- Технические параметры объекта недвижимости;

- История прав и ограничений на объект недвижимости;

-Сведения об имении/неимении прав собственности на объекты недвижимости.

Данные работы проводились в рамках Указа президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики".

С 15 марта по 30 апреля 2021 года все ЦОНы республики в пилотном режиме начнут предоставлять услуги государственного агентства по земельным ресурсам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397911
Теги:
недвижимость, Бишкек, ЦОН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  