Кыргызстанцам в России напомнили об указе Путина

Посольство КР в РФ напомнило гражданам Кыргызстана, находящимся в России, о том, что с 15 марта текущего года к ним не будут применяться нормы, предусмотренные Указом президента Российской Федерации №791 от 15 декабря 2020 года. Название этого документа – "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

В марте, июне и декабре 2020 года Владимир Путин издавал указы, которые замораживали сроки действия миграционных учетов, регистраций, виз, разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Указом от 15 декабря такой мораторий был продлен до 15 июня 2021 года, причем речь идет о документах, срок действия которых истекает в период с 15 марта по 15 июня 2021 года.

Вместе с тем, как было установлено, по истечении 90 суток с даты вступления в силу настоящего Указа он не распространяется на граждан государств, с которыми уже возобновлено транспортное сообщение (к их числу относится и Кыргызстан). Отсчитывать отведенные три месяца, отведенные на то, чтобы покинуть страну, следовало со дня подписания Указа, то есть необходимый для этого период продлился с 15 декабря по 14 марта 2021 года.

Таким образом, как подчеркнули в посольстве Кыргызской Республики, ее гражданам на территории России до 15 марта требуется завершить оформление документов в соответствии с миграционным законодательством РФ. Соотечественники, не имеющие документов или получившие и оформившие их при посредничестве третьих лиц, нелегальным путем, обязаны добровольно выехать с территории РФ.

В свою очередь, кыргызстанцы, намеревающиеся прибыть в Россию, должны иметь паспорт (ID-card или общегражданский паспорт с действующим сроком действия), получить миграционную карту, указывающую на законное пересечение государственной российской границы. И тем, кто прибыл с целью трудоустройства, в течение 30 дней необходимо заключить трудовой договор с работодателем.

На основании такого договора нужно обратиться в территориальный орган управления по вопросам миграции (ГУВМ МВД) по месту регистрации, многофункциональный центр (МФЦ) или центр предоставления государственных услуг - для постановки на миграционный учет, а также в страховую компанию - для оформления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Граждане КР, намеревающиеся прибыть в РФ с иными целями, также должны в течение 30 дней уведомить один из органов по постановке на миграционный учет. А по окончании 90 дней обязаны выехать из РФ либо, при наличии оснований, - продлить миграционный учет.

"Перечисленные услуги предоставляются российской стороной на безвозмездной основе. Посольство убедительно просит граждан Кыргызской Республики не пользоваться посредническими услугами по постановке на миграционный учет во избежание негативных последствий", - предупредили в дипмиссии.