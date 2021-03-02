Как вы относитесь к предстоящему повышению тарифа на проезд?

Редакция VB.KG собрала мнения горожан относительно того, как они относятся к повышению тарифа на проезд. Мягко говоря, радостно это событие никто не встретил.

Антон Пак, юрист:

- Двояко отношусь к этому. С одной стороны прекрасно понимаю, что без этого отрасль развиваться не будет. С другой – не хочу платить людям, которые кроме как устраивать забастовки и шантажировать не выходом на линию ни на что больше не способны. Пусть привыкают решать вопросы в рамках правового поля. Для этого существует, например, институт профсоюзов. Объединяйтесь и лоббируйте свои интересы законными способами, как это делает весь цивилизованный мир, а не устраивайте стачки.

Султан Сейтказиев, частный предприниматель:

- Я не могу ответить на этот вопрос с точки зрения пассажира, так как не пользуюсь общественным транспортом. Но как водителю мне уже надоела манера езды водителей микроавтобусов. Они до того оборзели, что идут даже на грубейшие нарушения правил – выезд на встречную полосу и проезд на красный свет светофора. Так вот сначала надо заставить их ездить, как положено, а потом уже говорить о повышении тарифа. Идея проста – хочешь нормально зарабатывать, покажи отличную работу. То есть деньги должны быть рычагом давления.

Марина Касымова, горожанка:

- Я против и вот почему. Недавно ехала в троллейбусе № 7 и попросила водителя подсказать остановку на улице Свердлова. Она сейчас называется Уметалиева, но я назвала по старинке. Шофер ответил, что не знает такую и вообще заявил, что он не справочное бюро. Благо подсказали другие пассажиры. Ведь ни в троллейбусе нет системы оповещения об остановках, ни на остановочных комплексах нет табличек с их названиями. Только сплошная реклама.

Так вот сначала приведите в порядок инфраструктуру, обучите водителей, а потому же повышайте оплату. Ведь нет ничего сложного, чтобы разместить табличку с новым названием, а в скобках написать старое.

Сыргак Иманалиев, военнослужащий:

- Я против повышения. Водители постоянно возмущаются, что у них нет денег на ремонт и обновление своих машин. И тут я с ними согласен, запчасти стоят дорого. Но опрятность маршруток не требует никаких финансовых вложений. Она зависит только от порядочности и культуры самого шофера. Неужели так трудно взять веник и подмести салон на конечной? Да и тряпочкой протереть пол не сильно проблемно. Но в большинстве бусиков настоящий свинарник. Так почему я должен с пониманием относиться к проблемам людей, которые плюют на пассажиров? Если бы они сами по-человечески относились к окружающим, то и их просьбы в штыки бы не воспринимались.

Светлана Попова, воспитатель детского сада:

- Честно говоря, не знаю ни одного человека, который бы поддерживал эту идею. Маршрутные такси не зря называют скотовозками. Водители набивают салоны до отказа, курят, разговаривают по телефону, нарушают правила, грубят пассажирам, машины вечно грязные, расстояния между сидений такое, что не всегда помещаешься. Так за какие заслуги им поднимать тариф?