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Гражданина Китая силой вывезли из Канта, угрозами вымогали деньги

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- Екатерина Улитина
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Грабители вывезли гражданина Китая из Канта в сторону Кара-Балты и силой вымогали у него $5 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщение о преступление поступило в органы правопорядка 20 февраля.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, было начато досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного ст.202 ч.2 "Разбой" УК Кыргызской Республики.

"19 февраля текущего года в вечернее время в городе Кант Чуйской области неизвестные лица в количестве 5-6 человек, применив физическую силу, насильно посадили иностранного гражданина в автомашину белого цвета и вывезли в сторону г.Кара-Балта.

В рамках следственного поручения оперативниками 3-управления (УБОП) СКМ МВД КР осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия. Было установлено, что злоумышленники, видимо для психологического воздействия, привезли иностранца в поле, где около кладбища угрожали ножом и вымогали денежные средства. При этом, применив физическую силу, требовали ни много ни мало 5100 долларов США. Под утро его привезли и оставили в городе, сами уехали в неизвестном направлении, отобрав у потерпевшего денежные средства в размере 5000 сомов", - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что среди нападавших были граждане КНР. После ночи на кладбище они продолжили вымогательство. Вечером 22 февраля в Бишкеке при передаче денег в сумме $1000 были задержаны граждане КНР 1985 и 1993 года рождения.

Задержанные лица были водворены в ИВС. 24 февраля 2021 года решением суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и задержанию других соучастников преступления.


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URL: https://www.vb.kg/397922
Теги:
грабеж, Кыргызстан, МВД
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