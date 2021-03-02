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ГКНБ: Задержан один из влиятельных членов ОПГ по кличке Улан Узун

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- Оксана Гут
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Задержан активный член ОПГ по кличке Улан Узун. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных группировок, возбуждено уголовное дело по фактам противоправной деятельности одного из влиятельных членов ОПГ Барчакеева Улана Кыйбатбековича, известного в

криминальных кругах по кличке Улан Узун.

1 марта У. Барчакеев задержан на территории г. Бишкек и доставлен в Главное следственное управление ГКНБ КР для производства

следственных действий с его участием.

"В рамках расследуемого уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершения преступных действий Уланом Барчакеевым и его

преступными связями", - информируют в ведомстве.

Барчакеев в порядке ст. 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/397924
Теги:
ГКНБ, СИЗО, задержание, ОПГ, Кыргызстан, уголовное дело
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