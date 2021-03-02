ГКНБ: Задержан один из влиятельных членов ОПГ по кличке Улан Узун

Задержан активный член ОПГ по кличке Улан Узун. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных группировок, возбуждено уголовное дело по фактам противоправной деятельности одного из влиятельных членов ОПГ Барчакеева Улана Кыйбатбековича, известного в

криминальных кругах по кличке Улан Узун.

1 марта У. Барчакеев задержан на территории г. Бишкек и доставлен в Главное следственное управление ГКНБ КР для производства

следственных действий с его участием.

"В рамках расследуемого уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершения преступных действий Уланом Барчакеевым и его

преступными связями", - информируют в ведомстве.

Барчакеев в порядке ст. 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.