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Жапарова в аэропорту Нур-Султана встретили главы МИД РК, Минэнерго и аким

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 марта, с государственным визитом прибыл в Республику Казахстан.

Как сообщает пресс-служба глав государства, в международном аэропорту г. Нур-Султан его встретили заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр энергетики Нурлан Ногаев и аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов.

На флагштоках международного аэропорта г. Нур-Султан были вывешены государственные флаги Кыргызстана и Казахстана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

В рамках государственного визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Также глава государства встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.

Вместе с этим в рамках госвизита запланирована встреча Садыра Жапарова с представителями бизнес-кругов Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/397926
Теги:
визит, Казахстан, президент, Кыргызстан, экономика, политика, власть
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