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Аркадий Дубнов о Садыре Жапарове: он действиями доказал право на харизму

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- Анвар Ажиев
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Российский политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов в передаче "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы", высказался по поводу недавнего визита президента КР Садыра Жапарова в Москву.

"Буквально сегодня посмотрел доступный протокольный ролик шестиминутной встречи с Путиным. Он (Жапаров - авт.) вел себя достойно, он больше молчал, меньше говорил. Говорил очень впопад. Смотрел прямо. Одет был грамотно, черные ботинки, темные носки. Все было нормально, ничего вызывающего и раздражающего не было. Поэтому у меня такое ощущение, что у него есть будущее. Я имею в виду в отношениях с Россией", - сказал Дубнов.

Аналитик также отметил, что Жапаров пришел к власти "самым необычным путем" и что он "чрезвычайно харизматичный человек".

"Он конечно самым необычным путем пришел к власти и он чрезвычайно харизматичный человек. Сумевший доказать право на эту харизму своими действиями. Уже достаточно давно проявлявшимися. Он обещал бороться с коррупцией еще в конце нулевых годов при президенте Бакиеве, которого выгнали из страны. Он продолжал бороться с коррупцией все второе десятилетие 21-го века. И он обещал искоренить коррупцию полностью тоже уже сейчас", - сказал Аркадий Дубнов.


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URL: https://www.vb.kg/397934
Теги:
визит, президент, Россия, Кыргызстан, Владимир Путин, Садыр Жапаров
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