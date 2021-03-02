Кыргызстан вместе со странами СНГ усилит борьбу с опасными инфекциями

Текущая ситуация по коронавирусу в странах СНГ рассмотрена на очередном заседании Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств Содружества от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие члены это совета от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, и специалисты Исполнительного комитета СНГ.

В целом, как отмечалось, в странах СНГ стабилизируется ситуация в этой области, снижаются новые случаи заболевания COVID-19. Этому способствуют поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также прививочные кампании.

С учётом постепенного возобновления транспортного сообщения подчёркнута важность использования современных инструментов санитарно-карантинного контроля въезжающих лиц. В том числе - применения мобильных приложений, обеспечивающих передачу результатов тестирования в электронном виде. Подобные решения уже успешно применяются в Российской Федерации и ряде стран СНГ.

В ходе совещания речь также шла о дальнейшем взаимодействии с ВОЗ, о создании сотрудничающего центра по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, о разработке минимальных стандартов для мобильных лабораторий, о профилактике других опасных инфекционных заболеваний.

Следующее заседание Координационного совета запланировано на второй квартал текущего года.

Напомним, что днях Кыргызстан вслед за Арменией, Беларусью и Россией подключился к проекту Евразийского банка развития "Путешествую без COVID-19". Благодаря специально разработанному мобильному приложению пользователь может найти ближайшие лаборатории, где сдать анализ на COVID-19, получить результат теста на экране своего смартфона в виде QR-кода, что облегчит его поездки по странам ЕАЭС.

Как отмечал недавно заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, "основная задача этой инициативы - долгожданное восстановление свободного перемещения трудящихся, возобновление гуманитарных контактов без создания при этом рисков для новой волны коронавирусной инфекции".