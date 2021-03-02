Садыр Жапаров встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 марта, в рамках государственного визита встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, а также дальнейшие перспективы совместного взаимодействия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил Садыра Жапарова с избранием на должность главы государства. Он выразил удовлетворение результатами совместных переговоров в узком формате, сказав, что стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двухсторонней повестки, определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках региональных и международных структур.

Президент Казахстана отметил, что между странами нет вопросов, по которым нельзя было бы найти взаимоприемлемых решений.

"Напротив, мы выразили намерения оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил удовлетворение тем, что Кыргызстан в лице Садыра Жапарова подтвердил настрой на решение всех вопросов и реализацию ранее достигнутых договорённостей.

Касым-Жомарт Токаев со своей стороны заверил, что и Казахстан твердо остается привержен курсу по комплексному углублению партнёрства и союзнических отношений. Он особо подчеркнул, что ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет.

Президент Садыр Жапаров от имени делегации Кыргызской Республики выразил признательность казахстанской стороне за теплый прием. Он подчеркнул, что после своего избрания главой государства, одним из первых получил поздравления от Касым-Жомарта Токаева, и отметил, что поддержка братского казахского народа очень важна для Кыргызстана.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что за годы независимости заложена прочная основа двусторонних отношений между странами и достигнут высокий уровень сотрудничества - Казахстан не только близкий сосед, но и ключевой стратегический партнер Кыргызстана. Выразив уверенность в том, что многовековое единство народов будет и далее укрепляться, он отметил готовность к продолжению конструктивного диалога.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан и далее активно будет проводить внешнюю политику, направленную на углубление многопланового сотрудничества с Казахстаном на благо обоих народов. Он добавил, что в период пандемии коронавирусной инфекции между двумя странами сложилась положительная практика конструктивного сотрудничества в вопросах предоставления помощи гражданам Кыргызстана - в первую очередь в их возвращении из других государств на Родину.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры поднимут межгосударственные отношения двух стран на новую качественную ступень развития, а кыргызско-казахстанские стратегические и союзнические отношения будут и далее углубляться, и расширяться