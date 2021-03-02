Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 102.25 - 103.42

Незаконно вывели почти 60 млрд сомов. Задержан начальник управления ГСБЭП

334  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 1 марта задержан начальник управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по городу Бишкек К.Н. Он подозревается в совершении преступления по статье "Коррупция". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"Установлено, что сотрудники ГСБЭП, используя свое служебное положение, в сговоре с гражданскими лицами организовали устойчивую коррупционную схему по отмыванию и выводу из Кыргызской Республики крупных сумм денежных средств. В результате указанной незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы КР было выведено 59,5 млрд. сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн.сомов", - говорится в сообщении Комитета нацбезопасности.

По данным ведомства, должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов данного канала взятку в сумме 180 млн.сом.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к организации и покровительству данной коррупционной схемы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397939
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, ГСБЭП, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  