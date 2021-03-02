Незаконно вывели почти 60 млрд сомов. Задержан начальник управления ГСБЭП

В Бишкеке 1 марта задержан начальник управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по городу Бишкек К.Н. Он подозревается в совершении преступления по статье "Коррупция". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"Установлено, что сотрудники ГСБЭП, используя свое служебное положение, в сговоре с гражданскими лицами организовали устойчивую коррупционную схему по отмыванию и выводу из Кыргызской Республики крупных сумм денежных средств. В результате указанной незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы КР было выведено 59,5 млрд. сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн.сомов", - говорится в сообщении Комитета нацбезопасности.

По данным ведомства, должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов данного канала взятку в сумме 180 млн.сом.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к организации и покровительству данной коррупционной схемы.